В Саранске снова запустили знаменитый автобус «гармошка» после ремонта

В Саранске после проведённых ремонтных работ на городские маршруты вернулся автобус особо большого класса, известный среди местных жителей как «гармошка». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По информации мэрии, обновлённый автобус вновь будет обслуживать городские линии, обеспечивая комфортные поездки для пассажиров. Для удобства жителей и гостей Саранска расписание движения транспорта можно найти на сайте bus13 и в мобильном приложении «Умный транспорт», где доступно отслеживание маршрутов и графиков движения.