Саранск преображается: масштабная модернизация дорог и освещения в столице Мордовии

В ходе недавней встречи главы Мордовии Артёма Здунова с временно исполняющим полномочия главы городского округа Саранск Владимиром Быковым были обсуждены ключевые вопросы развития столицы республики. Основное внимание было уделено улучшению городской инфраструктуры, транспортной доступности и безопасности жителей.

Дорожный вопрос

Одной из приоритетных задач стал ремонт автомобильных дорог. В текущем году на ямочный ремонт дополнительно выделено 4,6 млн рублей. Планируется отремонтировать 31 улицу, причем в первую очередь те, что находятся в наиболее плачевном состоянии. К настоящему моменту уже проведен ремонт на площади 28,2 тысячи квадратных метров дорожного полотна.

На 2025 год запланировано выделение 70 млн рублей на ямочный ремонт и 40 млн рублей на обновление тротуаров. Для обеспечения всесезонности работ будет закуплен холодный асфальт.

Безопасность и освещение

Особое внимание уделяется безопасности школьников. До 15 сентября планируется установка "лежачих полицейских" на 25 участках вблизи образовательных учреждений.

Масштабная модернизация ожидает систему городского освещения. На 16 улицах Саранска устаревшее оборудование заменят на современные энергоэффективные светильники местного производства. Всего будет установлено 25 тысяч новых осветительных приборов, что позволит существенно сократить расходы.