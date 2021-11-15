В Мордовии два человека погибли при пожаре в частном доме

В селе Новая Потьма Зубово-Полянского района Мордовии произошла трагедия, унесшая жизни двух местных жителей. Следственное управление СКР по Республике Мордовия начало расследование обстоятельств пожара в частном доме, в результате которого погибли люди.

Инцидент произошел в ночь на 6 сентября. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела двух мужчин: 59-летнего владельца дома и его 49-летнего гостя. Предварительная версия причины пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

Представитель Следственного комитета сообщил: "На данный момент при осмотре места происшествия не выявлено признаков криминального характера инцидента". Тем не менее следователи продолжают тщательную проверку всех обстоятельств трагедии.

Сотрудники СКР проводят комплекс следственных действий, направленных на установление точной причины возгорания и гибели сельчан. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых экспертиз и следственных мероприятий.