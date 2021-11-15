В Саранске 9 сентября отключат светофоры на двух перекрестках улицы Ботевградской

Центр организации дорожного движения Саранска выпустил важное уведомление для всех автомобилистов города. В субботу, 9 сентября, на одной из центральных улиц города - Ботевградской - будет проводиться плановое техническое обслуживание светофоров.
В связи с этим, с 10:00 до 15:00 будут временно отключены светофоры на двух ключевых перекрестках:
Водителям настоятельно рекомендуется быть предельно внимательными при проезде данных участков, соблюдать правила проезда нерегулируемых перекрестков и по возможности выбирать альтернативные маршруты движения.
Представители Центра подчеркивают, что эти меры необходимы для обеспечения надежной работы светофорных объектов в будущем и повышения безопасности дорожного движения в городе.
Автомобилистам советуют заранее планировать свои маршруты с учетом данной информации и проявлять повышенную осторожность при движении по указанным участкам в обозначенный период времени.