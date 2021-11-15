В Саранске задержан 20-летний мужчина с крупной партией марихуаны

Правоохранительные органы столицы Мордовии провели успешную операцию по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотических веществ. В результате оперативных действий был задержан 20-летний житель Саранска, у которого обнаружили значительное количество марихуаны.

Инцидент произошел на улице Щорса, где бдительные сотрудники полиции обратили внимание на подозрительное поведение молодого человека. При проведении досмотра у него был найден зип-пакет, содержащий наркотическое вещество растительного происхождения.

По информации пресс-службы управления МВД по Республике Мордовия, задержанный дал показания о происхождении наркотика. Согласно его заявлению, он самостоятельно собрал растения на заброшенном поле в черте города в начале летнего сезона. После сбора марихуана была высушена и хранилась для личного употребления.

В ходе изъятия было установлено, что общий вес наркотического вещества составил 9,4 грамма, что квалифицируется как крупный размер.

По данному факту возбуждено уголовное дело. На время проведения следственных действий с подозреваемого взята подписка о невыезде.