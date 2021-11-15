Жители Саранска требуют вернуть 12-й троллейбус: власти обещают рассмотреть вопрос

В Саранске разгорелись общественные дебаты вокруг отсутствия 12-го троллейбусного маршрута. Жители столицы Мордовии активно выражают свое недовольство в социальных сетях, призывая городские власти восстановить популярный маршрут.

"Когда вы вернёте 12 троллейбус?" – этот вопрос стал лейтмотивом многочисленных обращений горожан в официальные аккаунты городской администрации.

В ответ на растущее недовольство представители администрации Саранска выступили с официальным комментарием:

"Развитие и оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта проводится в соответствии с рекомендациями документов транспортного планирования. Ваше предложение по запуску нового троллейбусного маршрута также будет изучено в соответствии с нормативными документами, действующими в организации пассажирских перевозок."

Администрация также напомнила жителям, что по всем вопросам, связанным с работой общественного транспорта, можно обращаться в Транспортное управление г.о. Саранск по телефону 47-20-84.