Прихожане храмов Мордовии плетут маскировочные сети для участников СВО

В Мордовии набирает обороты движение поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО). Прихожане многих храмов Саранской епархии активно включились в изготовление маскировочных сетей и оказывают другую помощь военным.

Среди активных участников этой инициативы — приходы храма святого праведного Иоанна Кронштадтского, собора Казанской иконы Пресвятой Богородицы, храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. Недавно к этому благородному делу присоединилась община храма иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша" в Октябрьском районе Саранска.

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий подчеркивает важность этой работы: "Мы можем вести мирную жизнь благодаря самоотверженности наших защитников на западных рубежах России. Даже находясь в Мордовии, мы способны оказать существенную поддержку нашим воинам".

Помощь не ограничивается только плетением маскировочных сетей. В приходах епархии также:

собирают средства и необходимые вещи для солдат;

изготавливают окопные свечи;

организуют молитвенную поддержку.

Митрополит Зиновий отмечает, что эта деятельность объединяет все больше граждан в патриотическом порыве, и призывает всех желающих присоединиться к этой инициативе.

Важно отметить, что участие в этой работе доступно для всех — двери храмов открыты для каждого, кто хочет внести свой вклад в поддержку военнослужащих.