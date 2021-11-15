Мордовия отправила три фуры с гуманитарной помощью в Курскую область

В рамках масштабной гуманитарной акции из Мордовии в Курскую область прибыл внушительный груз помощи. Три большегрузных автомобиля, наполненные продуктами питания и предметами первой необходимости, преодолели сотни километров, чтобы доставить поддержку нуждающимся.

Эта акция стала возможной благодаря совместным усилиям предпринимателей и неравнодушных граждан Мордовии. Глава республики Артём Здунов лично выразил благодарность участникам акции, особо отметив вклад таких активистов, как Артём Новихин, Александр Нуянзин, Рафаэль Нугаев, Олег Томилин и Никита Иванов. Отдельно была подчеркнута роль Ивана Утенкова в организации этого важного мероприятия.

"Эта акция - яркий пример того, как объединение усилий может принести реальную помощь тем, кто в ней нуждается. Я горжусь нашими гражданами, которые в трудную минуту готовы протянуть руку помощи своим соотечественникам", - заявил Артём Здунов.

Важно отметить, что сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области продолжается. Все желающие могут внести свой вклад, принеся необходимые вещи в гуманитарный штаб, расположенный в Мордовском республиканском молодежном центре по адресу: ул. Большевистская, д. 33. Штаб работает ежедневно с 9:00 до 18:00, вход со стороны отеля «Mercure Саранск Центр».

Для получения дополнительной информации о том, как присоединиться к акции, можно обратиться по телефону 8 (951) 054-32-09.