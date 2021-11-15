Была озвучена официальная версия ДТП с пожарной машиной и “Ауди” в Саранске

По данным ГИБДД Мордовии, авария с участием пожарной машины и легкового автомобиля «Ауди-100» произошла 7 сентября на улице Веселовского в Саранске. Один человек погиб, двое пострадали.

Согласно официальной версии, 29-летний водитель пожарного КамАЗа с включенными спецсигналами выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате грузовик столкнулся с «Ауди», которая двигалась на разрешающий сигнал.

В момент аварии в легковушке находились трое мужчин. 49-летний пассажир «Ауди» скончался на месте происшествия. 32-летний водитель и его 41-летний попутчик были госпитализированы. По данным ведомства, оба участника ДТП находились в трезвом состоянии.