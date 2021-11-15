Саранск активно модернизирует уличное освещение, экономия бюджета — 700 тыс. руб. в месяц

В столице Мордовии ведется масштабная работа по капитальному ремонту и модернизации системы уличного освещения. Согласно информации, опубликованной в официальном Telegram-канале главы правительства региона Артема Здунова, на сегодняшний день успешно завершены работы на 5 из 16 запланированных участков.

Новые современные светильники уже установлены на Юго-Западном шоссе, а также на улицах Ботевградская, Красноармейская, Р. Люксембург и Гагарина. По подсчетам властей, ввод в эксплуатацию обновленной системы освещения позволит Саранску ежемесячно экономить около 700 тысяч рублей. Сэкономленные средства планируется направить на дальнейшее улучшение освещенности городских улиц.

В следующем году запланировано проведение работ еще на 20 участках, что положительно скажется на комфорте и безопасности горожан. Кроме того, в процессе модернизации активно внедряются инновационные технологии, в частности, — интеллектуальные системы управления освещением, способные автоматически регулировать яркость фонарей с учетом времени суток и погоды.