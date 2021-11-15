Зубово-Полянский аграрный техникум открыл программу подготовки операторов дронов

В Зубово-Полянском аграрном техникуме, расположенном в поселке Школа тракторных бригадиров, стартовала новая образовательная программа - обучение пилотированию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщает районная газета "Время и жизнь", к началу учебного года техникум закупил беспилотники с различными высотами полета - от 50 до 6000 метров. Кроме того, в одной из аудиторий оборудован специальный куб, который позволит студентам отрабатывать навыки управления дронами без риска их повреждения.

"Уверен, что обучение беспилотной авиации станет важной частью реализации национальных проектов, а знания и навыки наших студентов будут востребованы в разных сферах", - отметил директор техникума Дмитрий Сидоров.

Стоит отметить, что с 1 сентября программированию и пилотированию БПЛА начали обучаться и школьники Саранска - соответствующие специализированные кабинеты открылись в Лицее №4 и Центре образования СОШ №12.