Мордовия ввела ограничение на посещение лесов из-за высокого риска пожаров

Ситуация с пожарной опасностью лесных массивов в Республике Мордовия остается сложной. Согласно данным мониторинга, на отдельных участках уже установлен 4-й класс пожароопасности, а на большинстве земель лесного фонда действует максимальный, 5-й класс.

В целях обеспечения безопасности населения и предотвращения возможных возгораний Министерство лесного хозяйства Мордовии решило продлить введенные ранее ограничительные меры. До 22 сентября включительно сохраняется запрет на пребывание граждан в лесах, а также на въезд транспортных средств на территории лесного фонда.

Эти превентивные меры направлены на снижение рисков возникновения лесных пожаров по вине человека - будь то случайный или умышленный поджог. Ограничение доступа к лесным массивам позволит предотвратить действия, которые могут спровоцировать возгорание растительности.