Мордовские охотники оказали поддержку военнослужащим, передав 1500 патронов

Военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, выразили благодарность жителям Республики Мордовия за оказанное содействие. Местные жители передали в распоряжение бойцов 1500 патронов.

"Большое вам спасибо, мужчины! Забрали вчера вечером патроны, с помощью которых мы каждый день движемся к победе, уничтожаем вражеские дроны. Мы прорвемся благодаря вам - нашим землякам, охотникам Мордовии, большое вам спасибо. Победа будет за нами", - отметил один из военнослужащих.

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Мордовия напоминают, что продолжают принимать безвозмездные обращения от граждан по передаче охотничьих гладкоствольных ружей и патронов к ним на нужды Министерства обороны РФ в зоне СВО.