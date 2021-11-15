Мордовия находится в плену бабьего лета: температура воздуха на 6-7 градусов выше нормы

Несмотря на то, что на календаре уже осень, в Республике Мордовия продолжается метеорологическое лето. Погода в регионе остается теплой, солнечной и сухой.

Ведущий синоптик Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Любовь Надежкина рассказала, что среднесуточные температуры воздуха превышают норму на 6-7 градусов. Этому способствует блокирующий антициклон, центр которого расположился над Уралом.

По прогнозам специалистов, подобная погода в Мордовии продержится до конца текущей недели. Днем столбики термометров будут достигать отметки от +22 °C до +27 °C, а ночью - от +10 °C до +13 °C.

Однако, предупреждают синоптики, из-за отсутствия осадков в этот период сохраняется высокая пожарная опасность лесов.