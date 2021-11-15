Шоу-бизнес в игорной зоне «Красная Поляна»

«Красная Поляна» — одна из самых популярных игорных зон в России, где кроме азартных игр посетителям предлагают развлекательные шоу. Так, мероприятия в «Казино Сочи» посещают более 2200 человек, а программы в казино «Бумеранг» собирают аудиторию в более 500 человек. Что касается расходов на их организацию, то в 2022 году они выросли почти на 5%.

На проведение концертов и шоу в «Красной Поляне» приходится 55% от общего бюджета, выделенного на маркетинговые кампании. Конечно, в статьи расходов включаются гонорары для артистов и райдеров, покупка костюмов, техники и спецэффектов для проведения мероприятий.

Организация развлекательных программ составляют значительную часть бюджета как в казино «Бумеранг», так и в «Казино Сочи». Однако посетителям не приходится платить за вход в зал с игровыми автоматами «Бонус Slots». Цель подобных мероприятий — создать приятную атмосферу с грандиозными, которые по качеству не уступают лучшим развлекательным событиям в легендарных игорных домах Макао и Лас-Вегаса.

Кто выступает в сочинских казино

Владельцы российских казино перенимают опыт от крупных мировых компаний. Конечно, это положительно сказывается на качестве программы в крупнейших заведениях «Красной Поляны». Но несмотря на отслеживание трендов индустрии выбор сильно ограничен. Объясним, почему так происходит.

Еще несколько лет назад в RED ARENA выступало легендарное французское кабаре-шоу Crazy Horse. На сцене пели Джон Ньюман и Николь Шерзингер, экс-солистка группы Pussycat Dolls.

Но из-за непростой ситуации в мире теперь довольно сложно повторить подобную программу. Многие известные артисты коллективы не могут посетить сочинскую игорную зону в связи с санкциями и закрытием границ. Также с осени 2022-го возникли трудности с привлечением молодых отечественных исполнителей. После начала частичной мобилизации некоторые артисты отменили все выступление и поспешно покинули страну.

Кто отвечает за организацию шоу в казино

За составление развлекательных программ, подбор исполнителей в игорной зоне «Красная Поляна» отвечает целая команда профессионалов, которую возглавляет арт-директор. В их задачи входит выбор и приглашение артистов, а также гармоничная интеграция каждого выступления и составление календаря мероприятий на год вперед. Специалисты учитывают целевую аудиторию конкретных казино, специфику розыгрышей и сезонность. Кроме того они оперативно меняют график выступлений при возникновении непредвиденных обстоятельств у исполнителей, в регионе и стране в целом.

Миф бюджетах казино

Некоторые люди убеждены, что за выступление в «Красной Поляне» звезды получают огромные гонорары. Но это миф. Казино не выделяет большой бюджет на организацию развлекательных шоу. Более того, некоторые артисты сами сообщают о своем желании выступить в казино. Это обусловлено профессиональным интересом и рядом других факторов. Например, запретом на проведение азартных игр в стране за исключением специально созданных игорных зон. Данное ограничение действует с 2009 года. Однако азартная индустрия в России вновь ожила после открытия «Казино Сочи» в 2017-м году и казино «Бумеранг» в 2019-м году.

Выгода для артистов от выступления в «Красной Поляне»

Отечественные звезды получают выгоду от посещения игорной зоны «Красная Поляна». Так, у них есть стабильная работа в долгосрочной перспективе, а график выступлений расписан на несколько месяцев. Кроме того их ждет выступление на огромной площадке, где собирается большое количество зрителей из разных городов.

Сцены оснащены профессиональным звуковым и световым оборудованием от ведущих компаний. В штате игорных заведений работает профессиональная команда, которая качественно подготавливает площадки с учетом пожеланий звезд.

«Красная Поляна» — одна из немногих игорных зон в стране, которая организует развлекательные шоу ежемесячно уже более пяти лет. Стоит отметить, что в 2017 году здесь прошло 79 концертов. Таким количеством шоу не могут похвастаться другие игорные зоны России, особенно после введения санкций.

На сценах выступают известные артисты и молодые таланты. Они положительно высказываются о сотрудничестве с компанией. Это говорит о ее хорошей репутации и стремлении поддерживать высокий уровень сервиса.

Ставки на неигровые услуги

Игорная зона «Красная Поляна» ориентирована на постоянное расширение количества неигровых предложений для туристов и увеличение прибыли в данном сегменте. С этой целью реализуется особая бизнес-модель компаний. В первую очередь она ориентирована не на классические игры, а на расширение количества доступных развлечений для разных целевых аудиторий.

Подобный подход вполне понятен, так как большинство современных людей играют в азартные игры через интернет. Поисковая выдача изобилует известными операторами вроде Melbet или 1xBet, который выделяется наиболее широким портфолио игр. Чтобы получить доступ к этим играм, достаточно пройти на Registration1xbet.net и зарегистрироваться на 1xBet. После этого останется пополнить счет и начать играть с ПК или смартфонов.

Именно по этой причине ставки на спорт и азартные игры в интернете прочно завоевали популярность, а посещение наземных казино может снижаться. Именно по этой причине “Красной Поляне” и прочим игорным зонам необходимо научиться привлекать не только ценителей азарта, но и обычных туристов. И различные выступления артистов дают свой эффект, в том числе и в виде увеличения налоговых отчислений в российский бюджет.