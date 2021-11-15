Как стать хорошим тестировщиком ПО и как выбрать подходящие курсы

Тестирование ПО – одна из ключевых профессий в IT-индустрии. Хороший тестировщик помогает находить ошибки, улучшать качество продукта и гарантировать, что конечный пользователь получит надежное и стабильное программное обеспечение. Если вы хотите стать успешным тестировщиком, важно развивать как технические, так и аналитические навыки. Более подробно поговорим о том, что нужно для успеха в этой профессии, как выбрать подходящие курсы для обучения.

Как стать хорошим тестировщиком ПО

Прежде чем начинать карьеру тестировщика, необходимо изучить базовые понятия тестирования ПО. Важно понимать, что такое тестирование, его цели и задачи, познакомиться с основными видами процесса. Для изучения теории хорошим вариантом может стать знакомство с ISTQB – международным стандартом сертификации тестировщиков.

Большое значение имеет развитие навыков критического и аналитического мышления. Важно научиться находить потенциальные уязвимости и проблемы в ПО, которые могли быть упущены разработчиками. В этом будет полезно критическое мышление, то есть способность ставить под сомнение результаты и задавать правильные вопросы. Еще один важный момент – аналитические способности, а именно умение анализировать требования, изучать логи программы и предугадывать потенциальные проблемы.

Хороший тестировщик понимает, как работает процесс разработки программного обеспечения, знает современные методологии разработки:

Agile. Гибкая методология, предполагающая итеративный процесс разработки с акцентом на быструю адаптацию к изменениям.

Scrum. Один из фреймворков Agile, где команды работают над выполнением задач в коротких циклах (спринтах).

Waterfall. Классическая каскадная модель разработки, где каждая фаза завершает предыдущую.

Знание этих процессов поможет тестировщику работать эффективно в команде разработчиков и лучше понимать, на каком этапе нужно проводить тестирование. Его вы можете получить на курсах. Подробнее по этому поводу можно узнать на сайте образовательной платформы «Скайпро».

Современные тестировщики часто используют различные инструменты для автоматизации тестирования, управления тестовыми сценариями и анализа кода. Вот некоторые из ключевых инструментов, с которыми стоит познакомиться:

Selenium. Один из самых популярных инструментов для автоматизации тестирования веб-приложений.

JIRA. Система для управления проектами, используемая для отслеживания багов и задач.

Postman. Инструмент для тестирования API, который часто применяется в тестировании веб-сервисов.

Jenkins. Система для автоматизации тестирования и управления процессом доставки ПО.

Одним из важнейших шагов для получения профессии тестировщика является практика. Знания нужно закреплять на реальных проектах, будь то тестирование собственного кода или участие в открытых проектах (например, через платформы с открытым исходным кодом). Полезным опытом может быть участие в Bug Bounty-программах, где компании платят за выявление уязвимостей.

Профессия тестировщика требует постоянного обучения. Следите за новыми инструментами, методологиями и технологиями. Для повышения квалификации вы можете получить международные сертификаты, например, ISTQB, CST.

Как выбрать курсы

Если вы только начинаете осваивать профессию, выбирайте курсы для новичков. Они помогут изучить основы и познакомиться с базовыми понятиями и инструментами. Тем, кто уже имеет базовый опыт, лучше подойдут курсы среднего или продвинутого уровня, которые сфокусированы на конкретных инструментах или подходах (например, автоматизация тестирования или работа с конкретными фреймворками).

Важным критерием выбора курса является содержание программы. Обратите внимание на варианты, которые предлагают практические задания и проекты. Практика – ключевой элемент в обучении тестированию ПО, и курсы, где студенты выполняют реальные задачи, ценятся выше.