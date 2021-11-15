НБКИ: рекомендованный доход для обслуживания ипотеки достиг 103,2 тысячи рублей

В России вырос рекомендованный размер семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита со среднерыночными параметрами. Теперь он составляет 103,2 тыс. рублей — на 1,5% больше, чем в начале года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"Стоит отметить существенное снижение в 2024 году среднего размера ипотечного кредита на фоне роста ипотечных ставок. Во многом это стало следствием "охлаждения" ипотечного рынка путём ужесточения макропруденциальных требований, прежде всего в отношении увеличения первоначального взноса", — отметили в НБКИ.

По данным НБКИ, средний размер ипотечного кредита в России в 2024 году составил 3,3 млн рублей, что на 13,7% меньше, чем в 2023 году. При этом средняя ставка по ипотеке выросла до 9,9%, что на 1,7 процентных пункта выше, чем в начале года.

Счётная палата ранее провела аудит ипотечного рынка, согласно итогам которого в России насчитывается почти 115 тыс. человек, оформивших две и более ипотеки за период действия льготных программ.

Мир азартных игр постоянно развивается, предлагая игрокам новые и захватывающие возможности. Одним из ярких представителей современной индустрии онлайн-казино является Гизбо казино официальный сайт, который привлекает внимание как опытных игроков, так и новичков своим уникальным подходом к организации игрового процесса.