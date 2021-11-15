Власти заложили в бюджет индексацию тарифов ЖКХ

Согласно прогнозу социально-экономического развития, в ближайшие годы россиян ждет постепенное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Так, с 1 июля 2025 года средняя индексация ЖКХ-тарифов составит 11,9%. В последующие годы темпы роста будут ниже: в 2026-м - 5,4%, а в 2027-м - 4,8%.

При этом ожидается, что тарифы на газ для всех потребителей с 1 июля 2025 года вырастут на 10,3%, а для предприятий ЖКХ и электроэнергетики - дополнительно еще на 11%. В 2026 и 2027 годах рост цен на газ составит 4,3% и 4% соответственно.

Тарифы на электроэнергию, согласно прогнозу, в 2025 году увеличатся на 12,6%, в 2026-м - на 5,2%, а в 2027-м - на 4%.

Индексация коснется также тарифов на дальние пассажирские перевозки: с 1 января 2025 года - 11,6%, с 1 января 2026-го - 11,4%, с 1 января 2027-го - 5,9%.

В Минстрое отметили, что ежегодная корректировка тарифов ЖКХ направлена, в первую очередь, на учет изменения стоимости ресурсов, а также на технологическое обновление и модернизацию коммунальных объектов.

В свою очередь, в Минэнерго пояснили, что параметры индексации сформированы, в том числе, исходя из необходимости дополнительного финансирования инвестиционных программ энергокомпаний и роста цен на топливо.

При этом Федеральная антимонопольная служба заявила, что будет контролировать рост тарифов и бороться с нецелевым использованием льготной электроэнергии, в том числе в "сером" майнинге.

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