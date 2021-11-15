Минтруд: пособие по безработице в 2025 году составит более 14 тысяч рублей

Министр труда и социальной защиты России объявил о запланированном повышении пособия по безработице в следующем году.

Согласно заявлению главы Минтруда, пособие по безработице в 2025 году будет проиндексировано на 7,3%. Это первое повышение выплат за последние годы - ранее размер пособия менялся ежегодно без обязательной индексации.

"Размер пособия по безработице будет проиндексирован впервые за последние годы. Раньше это пособие назначалось ежегодно без жёсткой привязки к индексации, теперь это предусмотрено в законе", - сказал министр Антон Котяков.

Максимальная сумма выплат достигнет 14 742 рублей в 2025 году. При этом Котяков отметил, что расходы на пособия снизились на фоне низких показателей безработицы в стране.

Данное решение призвано обеспечить более адекватную поддержку тем россиянам, кто временно остался без работы. Повышение позволит смягчить финансовые трудности в период поиска нового места трудоустройства.

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