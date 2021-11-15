Виды травм локтя: симптомы и лечение

Любые травмы локтя получаются при падении, ударе, неудачном движении. Локализуется травма в локтевом суставе, окружающих мягких тканях, костях. Они делятся на 2 типа: острую и полученную от избыточных перегрузок тканей. Существует несколько видов травматического нарушения функциональности локтя.

Ушиб локтевого сустава

Соединительная ткань и мышечные волокна подвергаются сильному и стремительному воздействию при ударе о твердый объект. Происходит подкожное кровотечение и отек, из-за этого появляются синяки. Кожа обесцвечивается из-за того, что кровь скапливается возле повреждения.

Самый частый симптом ушиба — сильная, но кратковременная боль в зоне поражения.

Также из-за ушиба наблюдаются такие симптомы:

на коже локтя появляется синяк либо покраснение;

область локтя опухает;

болевые ощущения в локте становятся сильнее по прошествии некоторого времени;

ограничивается подвижность локтя.

Легкие ушибы заживают быстро. Чтобы снять болевые ощущения и уменьшить отечность, травматолог-ортопед назначает лекарства, снимающие воспаление.

Для восстановления локтевого сустава ортопедами используется специальная терапевтическая методика, которая включает:

покой . Обеспечение отдыха необходимо во избежание осложнений. В частности, в полном покое должна оставаться поврежденная область;

охлаждение места ушиба прикладыванием льда . С помощью холода уменьшаются болевые ощущения, отечность и останавливается кровотечение;

компрессионная терапия . Поврежденную конечность фиксируют с помощью эластичного бинта. Благодаря чему поддерживается мышца, уменьшается отечность;

поднятие. Поврежденная конечность должна быть поднята. В таком положении уменьшается отечность и улучшается кровообращение.

Вывих в локтевом суставе

Суставные поверхности локтевой и лучевой костей смещаются по отношению к плечевой кости. Такая ситуация требует незамедлительного обращения к травматологу. Если вывих не лечить, то могут повредиться связки, нервные окончания и сосуды.

При данной травме моментально появляется определенная симптоматика:

ощущается резкая боли на поврежденном участке;

появляется отечность мягких тканей возле поврежденного участка;

появляется крупная гематома в области локтя;

млеет рука;

выпячивается кость, которая вывихнута;

поврежденная конечность находится в неестественном положении;

исчезает пульсация под местом вывиха;

травмированная конечность укорачивается либо деформируется.

Вправление поврежденного сустава самостоятельно грозит серьезными последствиями. Есть риск повреждения сухожилий или нервных окончаний. В домашних условиях пациенту к поврежденному участку можно приложить лед и, используя повязку, зафиксировать руку.

Если вывих не осложнен, то хирургическое вмешательство не потребуется. Чтобы вправить сустав, применяют анестезию или местные обезболивающие препараты. После чего приблизительно на неделю фиксируют локтевую область накладыванием специальной шины и плотной повязки. Ортопед назначает противовоспалительные и обезболивающие препараты.

Переломы кости

При ударной травме (падении или столкновении) образуется трещина или разрушается одна либо несколько костей. Бывает закрытый, стрессовый и открытый переломы.

Для установления диагноза доктор, помимо обследований, ориентируется на такие симптомы:

резкую, сильную боль, отдающую в зону плеча, предплечья, кисти и пальцев;

теряется чувствительность и подвижность;

появляются отечность и гематома;

повышается локальная температура;

кости аномально двигаются;

наличие хруста.

Чтобы кость правильно срослась, необходимо минимум на 2 месяца полностью обездвижить сустав. Пациенту накладывается гипсовая повязка, а в некоторых ситуациях — металлофиксирующие изделия.

При переломе локтевого сустава необходимо выполнить определенные терапевтические действия:

обезболить;

наложить иммобилизующую повязку;

принять меры во избежание отеков и воспалений;

сделать повторную диагностическую рентгенографию по окончанию терапии.

Растяжение мышц и связок

Перенапряжение или разрыв мышечных волокон приводят к растяжению. Мышцы могут разорваться, а связки и сухожилия — травмироваться. Получить такую травму можно во время активных физических нагрузок.

При растяжении связок существуют характерные симптомы:

сильные болевые ощущения, интенсивность которых возрастает при малейших движениях конечности;

отечность, которая появляется на поврежденном участке локтя в течении двух часов после получения травмы;

ограниченная подвижность;

кровоподтек на пораженном месте.

Терапия проводится в течении первых суток после того, как произошла травма. Рука фиксируется, и ей обеспечивают полный покой. Также ортопед рекомендует:

использовать охлаждающий компресс на поврежденный участок;

немного поднимать руку, для предотвращения отека;

принимать обезболивающие препараты.

При любом виде травмы для восстановления локтевого сустава назначаются дополнительные методы лечения. В период восстановления после травмы необходимо не давать интенсивную нагрузку на поврежденную руку.

Ортопед прописывает физиотерапевтические процедуры в зависимости от полученной травмы. Это могут быть:

электрофорез;

прогревание;

ЛФК;

массаж;

УВЧ;

лазерная терапия;

другие.

Своевременное обращение к квалифицированному травматологу-ортопеду при получении травмы локтевого сустава поможет избежать различных осложнений.