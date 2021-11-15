Путин поручил увеличить отчисления от лотерей на развитие спорта

По поручению Путина правительство разрабатывает ряд мер для того, чтобы повысить размер отчислений от лотерей, которые идут на развитие сферы спорта и физкультуры. Прошедший год дал хорошие показатели - около трех миллиардов рублей, по данным минфина, поступило от проведения лотерей. Ранее путиным уже был подписан закон, в котором беттинговые компании обязали перечислять на развитие спортивных дисциплин 2% от своего дохода (по сравнению с 1,5%, зафиксированным до этого). Теперь же на заседании Совета по физкультуре и спорту было дано похожее поручение относительно лотерей.

В спорте, по словам Путина, чаще должны применяться концессионные подходы - и правительство должно продумать практическую реализацию такого направления. У государственно-частного партнерства и в сфере беттинга, и в области лотерей есть, по мнению президента, большой потенциал к расширению. он также отметил, что каждый рубль, который направляется на развитие спортивных дисциплин, будь то спорт профессиональный, юношеский иди детский, должен быть использован строго рационально.

Так, почти три миллиарда рублей поступило в бюджет в 2022 году - это доход от проведения лотерей. Причем еще в 2021 году эта сумма была меньше и составляла 2,6 миллиарда рублей.

Такой рост популярности лотерей отражает успех всей сферы азартных игр. Россияне стали больше играть в казино или делать ставки. Причем подавляющее большинство наших соотечественников (как и жителей многих других регионов мира) предпочитают делать это через интернет.

Лидерами пользовательских предпочтений являются такие операторы, как 1xBet, Megapari и Mostbet. Последние пользуются особенной популярностью за счет наличия множества бонусов и прочих акций. Чтобы получить ко всему этому доступ, нужно лишь найти промокод Mostbet на сайте, чтобы использовать его при регистрации.

Стоит отметить, что в числе множества азартных игр на сайте этого и других крупных операторов есть и виртуальные лотереи. Это помогает привлечь внимание молодых игроков, которые довольно редко покупают традиционные лотерейные билеты.

Лотерейная сфера в России полностью контролируется государством. Ее организуют два министерства - спорта и финансов. Распространителей также два - это «Столото» и «Национальная лотерея».

На развитие спорта также идут и целевые беттинговые отчисления, причем с 2024 года букмекерские компании платят на полпроцента больше по сравнению с предыдущим периодом. отчисления делаются букмекерами ежеквартально, при этом компания не может перечислить менее 30 миллионов рублей за одну выплату. такое минимальное ограничение по объему выплат также прописано в законодательстве. При увеличении объема выплат в два процента минимальный порог не увеличивается.

Прогнозируется, что финансирование спортивных дисциплин из этого источника будет повышаться и скорее всего уже в 2024 году превысит 17 миллиардов рублей. общий объем отчислений делится между профессиональными направлениями (80%) и детско-юношеским спортом (20%). Благодаря тому, что сфера имеет два источника концессионного финансирования, ее развитие можно спрогнозировать. Вопросами распределения целевых выплат также занимаются два министерства.