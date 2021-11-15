Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Путин поручил увеличить отчисления от лотерей на развитие спорта

По поручению Путина правительство разрабатывает ряд мер для того, чтобы повысить размер отчислений от лотерей, которые идут на развитие сферы спорта и физкультуры. Прошедший год дал хорошие показатели - около трех миллиардов рублей, по данным минфина, поступило от проведения лотерей. Ранее путиным уже был подписан закон, в котором беттинговые компании обязали перечислять на развитие спортивных дисциплин 2% от своего дохода (по сравнению с 1,5%, зафиксированным до этого). Теперь же на заседании Совета по физкультуре и спорту было дано похожее поручение относительно лотерей.

В спорте, по словам Путина, чаще должны применяться концессионные подходы - и правительство должно продумать практическую реализацию такого направления. У государственно-частного партнерства и в сфере беттинга, и в области лотерей есть, по мнению президента, большой потенциал к расширению. он также отметил, что каждый рубль, который направляется на развитие спортивных дисциплин, будь то спорт профессиональный, юношеский иди детский, должен быть использован строго рационально.

Так, почти три миллиарда рублей поступило в бюджет в 2022 году - это доход от проведения лотерей. Причем еще в 2021 году эта сумма была меньше и составляла 2,6 миллиарда рублей.

Такой рост популярности лотерей отражает успех всей сферы азартных игр. Россияне стали больше играть в казино или делать ставки. Причем подавляющее большинство наших соотечественников (как и жителей многих других регионов мира) предпочитают делать это через интернет.

Лидерами пользовательских предпочтений являются такие операторы, как 1xBet, Megapari и Mostbet. Последние пользуются особенной популярностью за счет наличия множества бонусов и прочих акций. Чтобы получить ко всему этому доступ, нужно лишь найти промокод Mostbet на сайте, чтобы использовать его при регистрации.

Стоит отметить, что в числе множества азартных игр на сайте этого и других крупных операторов есть и виртуальные лотереи. Это помогает привлечь внимание молодых игроков, которые довольно редко покупают традиционные лотерейные билеты.

Лотерейная сфера в России полностью контролируется государством. Ее организуют два министерства - спорта и финансов. Распространителей также два - это «Столото» и «Национальная лотерея».

На развитие спорта также идут и целевые беттинговые отчисления, причем с 2024 года букмекерские компании платят на полпроцента больше по сравнению с предыдущим периодом. отчисления делаются букмекерами ежеквартально, при этом компания не может перечислить менее 30 миллионов рублей за одну выплату. такое минимальное ограничение по объему выплат также прописано в законодательстве. При увеличении объема выплат в два процента минимальный порог не увеличивается.

Прогнозируется, что финансирование спортивных дисциплин из этого источника будет повышаться и скорее всего уже в 2024 году превысит 17 миллиардов рублей. общий объем отчислений делится между профессиональными направлениями (80%) и детско-юношеским спортом (20%). Благодаря тому, что сфера имеет два источника концессионного финансирования, ее развитие можно спрогнозировать. Вопросами распределения целевых выплат также занимаются два министерства.