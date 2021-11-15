Россияне с начала 2024 года перевели букмекерам более 835 млрд рублей

Россияне обогатили законно работающие азартные компании более чем на 835 миллиардов рублей - и это с начала 2024 года. При этом за весь предідущий год беттинговые конторы заключили пари на единую сумму в 1,224 триллиона рублей.

Председатель правления «Мобильной карты» Елена Шейкина на заседании круглого стола комитета Думы по проблемам молодежной политике сообщила более конкретные цифры. Так, за прошедший период переводы на балансы компаний-букмекеров были совершены более чем 4,8 миллионами уникальных клиентов - это физические лица. 78% из них составляли мужчины, а женщины - оставшиеся 22%. Высокие показатели объясняются тем, что проходил европейский чемпионат по футболу. Размер поступлений, зафиксированный на ресурсе Единый ЦУПИС, составил более 835 миллиардов в рублях.

Столь значительная популярность обусловлена доступностью спортивных ставок, которые сегодня можно делать прямо через интернет без посещения офисов букмекеров. Лидеры пользовательских интересов, онлайн-казино Mostbet, Pin Up и 1xBet предоставляют тысячи азартных игр и спортивные ставки. А в 1win можно найти наиболее высокие коэффициенты, что и объясняет популярность приложения от этого букмекера. Чтобы скачать это приложение, достаточно пройти на сайт, выбрать вариант для своей мобильной ОС и начать загрузку. После быстрой регистрации и пополнения счета пользователям открывается доступ ко всему разнообразию азартных игр.

Шейкина очертила и географические рамки платежей - по ее данным, они производились из 83 российских регионов, при этом около 25% от общего количества перечисленных денег - это платежи из столицы. Чаще всего для транзакций клиенты букмекеров использовали банковские карты. При этом данные по оплатам в оффлайн-режиме ЕЦУПИС не отражает.

В прошедшем году прибвль законных беттинговых компаний, которые принимают пари на спорт, возросла почти на 40% - всего в 2023 году российские граждане потратили в этой сфере 1,224 триллиона рублей, что существенно превышает 879,2 млрд рублей, перечисленных в индустрию в 2022 году. Всего же ставки делают примерно 10% процентов россиян, то есть - около 14 миллионов человек.

Уже несколько лет назад букмекеров обязали производить целевые выплаты на развитие детского и профессионального спорта - деньги поступают лигам и федерациям спортивной сферы. Размер этих отчислений ранее составлял 1,5%, но потом был поднят до двух. С начала 2024 года беттеры платят больше - предполагается, что благодаря этому теперь на развитие спорта каждый год будет идти на 5 миллиардов рублей больше.

При этом букмекер не может переводить менее, чем 30 миллионов рублей за квартал. Они распределяются следующим образом - 70% платежей идет на сферу профессионального спорта, а также спорта высоких достижений. На детские и юношеские школы идет 30% отчислений от букмекеров.

Если смотреть на динамику, то в 2019 году федерации спорта получили от беттинговых компания 1,15 миллиарда рублей, в 2020 - уже 2,3 миллиарда рублей, а в 2021 - уже 10 миллиардов.

Еще более интересными являются цифры за 2022 год, когда отчисления беттинговых компаний составили 13,8 миллиарда рублей. Они были разделены между более чем сотней федерациямй, причем не только олимпийских, но и неолимпийских дисциплин. Свои отчисления также получили и три лиги.

Что касается 2023 года, то за этот период целевые платежи составили 19,1 млрд рублей. В 2024 году уже за первые полгода сумма таких выплат преодолела отметку в 16,5 млрд рублей. Наиболее крупные начисления достались футболистам из Российского союза, а также федерациям тенниса и настольного тенниса.