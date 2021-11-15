Назван способ извлечь максимальную прибыль из накопительного счёта

Руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества отметила, что на накопительных счетах сейчас наблюдаются ставки, превышающие 20% годовых. По ее мнению, в ближайшее время некоторые банки могут еще повысить ставки по своим сберегательным продуктам. Для получения максимальной выгоды от накопительного счета она порекомендовала открывать счета в разных банках, воспользовавшись высокими приветственными ставками для новых клиентов.

Эксперт пояснила, что заявленная банком высокая ставка действует только в первоначальный период после открытия счета - обычно от одного до трех месяцев, после чего она значительно снижается до базового уровня. В этом случае, по ее словам, целесообразно будет открыть новый счет в другом банке. Учитывая, что в настоящее время практически не ограничены комиссиями переводы по Системе быстрых платежей, можно будет легко перенести средства в другой банк по истечении срока действия повышенной ставки. Таким образом, сбережения всегда будут находиться под увеличенной, а не базовой ставкой, подчеркнула Вяльшина.

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