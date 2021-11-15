Число сделок с новостройками в Подмосковье и новой Москве снизилось в октябре

В октябре 2024 года количество сделок с новостройками в Новой Москве и Подмосковье снизилось на 12%, согласно исследованию компании bnMAP.pro.

В Новой Москве было заключено 1 576 сделок, что на 12% меньше, чем в сентябре. Общая площадь проданных объектов составила 71,9 тысячи квадратных метров, что на 16% ниже сентябрьских показателей. В Московской области количество сделок также составило 2 743 лота, что соответствует снижению на 12% по сравнению с предыдущим месяцем. Площадь объектов, проданных в регионе, составила 123,4 тысячи квадратных метров, что на 18% меньше, чем в сентябре.

Эксперты связывают данное снижение с высокой долей массового сегмента недвижимости в этих районах, что, в свою очередь, зависит от доступности ипотечного кредитования. Ставки по рыночным ипотечным программам растут, а безлошадных льготных предложений нет, что приводит к сокращению числа потенциальных покупателей.

В то же время, в пределах старых границ Москвы наблюдается рост активности: количество сделок увеличилось на 3% по сравнению с сентябрем. В Москве зафиксировано 4,8 тысячи сделок, хотя площадь проданных объектов возросла только на 1%, составив 262,8 тысячи квадратных метров.

В целом, в Московском регионе было оформлено 9,1 тысячи сделок, что на 5% ниже сентябрьских показателей, а общая площадь составляет 458,1 тысячи квадратных метров, что на 8% меньше, чем в прошлом месяце.

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