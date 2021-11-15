Российские ноутбуки впервые обошли по продажам бренды из США

В России продажи отечественных ноутбуков впервые оказались выше, хотя и незначительно, чем у популярных американских брендов. Об этом сообщает 5 ноября издание «Коммерсант» на основе анализа рынка.

С начала 2024 года до середины октября в стране было продано 2,58 миллиона ноутбуков на сумму 163,3 миллиарда рублей. Эти цифры превышают аналогичные показатели за весь прошедший год: продажи увеличились на 6%, а денежные поступления — на 12%.

«Доля российских ноутбуков на рынке достигла 11,6%, что позволило им обойти американских конкурентов, такие как Apple, Dell и HP, чья общая доля в единицах не превышает 10%», — отмечается в материале.

В 2022 году доля американских и российских брендов составляла 30% и 4% соответственно, а в 2023 году — 13% и 7%. Особенно заметно увеличились продажи таких российских брендов, как Fplus, Digma, Aquarius и Kraftway. Популярность отечественной продукции возросла не только из-за ухода американских компаний с рынка, но и благодаря активной рекламной стратегии.

Однако ведущую долю на рынке по-прежнему занимают ноутбуки, произведенные в Китае и Тайвань (Китайский Тайбэй). Их доля составляет 70–72%, среди них бренды Asus, MSI и Lenovo.

Старда Казино - это современная онлайн-площадка, предлагающая игрокам широкий выбор востребованных азартных развлечений.