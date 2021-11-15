Что будет если не оплачивать займы в Саранске? - полезная статья от КомпасКредитов.ру

Несвоевременная оплата займов, будь то микрозаймы онлайн или кредиты в банке в Саранске, может привести к серьезным последствиям для заемщика. В этой расширенной статье мы подробно разберемся, с чем именно вы можете столкнуться, если игнорируете свои обязательства.

Рост задолженности

Штрафы и пени. За каждый просроченный день будет начисляться пеня, которая увеличит ваш долг. Пример: Если по вашему микрозайму на 10 000 рублей в Саранске пеня составляет 1% в день, то за месяц просрочки она составит 3000 рублей, а ваш долг вырастет до 13 000 рублей. Проценты. Начисление процентов по займу на карту не останавливается, даже если вы не вносите платежи. Пример: Если по вашему кредиту в банке годовая процентная ставка составляет 20%, то за месяц просрочки вы переплатите 1667 рублей. Судебные издержки. Если дело дойдет до суда, вам придется оплатить расходы на юристов и судебные пошлины. Стоимость в Саранске может составить несколько десятков тысяч рублей.

Испорченная кредитная история

Просрочки фиксируются в БКИ. Информация о просрочках передается в бюро кредитных историй (БКИ), где формируется ваша кредитная история. Проверка кредитной истории является обязательной процедурой для банков в Саранске при выдаче кредитов. Отказ в новых кредитах. С плохой кредитной историей вам будет сложно получить кредит в будущем, даже на небольшую сумму. Невыгодные условия. Если вам все же одобрят кредит, процентная ставка будет значительно выше. Переплата по такому кредиту может быть в несколько раз больше, чем по кредиту с хорошей кредитной историей.

Принудительное взыскание

Кредитор может обратиться в суд с иском о взыскании задолженности. Суд вынесет решение в пользу кредитора, и тогда за дело возьмутся судебные приставы Саранска. Приставы могут арестовать ваши банковские счета, а также инициировать процедуру принудительного взыскания с заработной платы. С вашего счета могут быть списаны все средства, даже если они необходимы для оплаты текущих расходов.

Вам могут ограничить выезд за границу, а также запретить пользоваться некоторыми видами имущества. Например, вам могут запретить продать автомобиль или наложить арест на недвижимость.

Что делать, если нечем платить?

Не игнорируйте проблему: Чем раньше вы начнете действовать, тем больше у вас шансов найти выход. Не отвечайте молчанием на звонки и письма от кредиторов. Свяжитесь с кредитором: Объясните свою ситуацию и попросите о реструктуризации долга в Саранске. Реструктуризация может предполагать увеличение срока и уменьшение платежа, отсрочку платежей или прощение части долга. Рассмотрите рефинансирование: Возможно, другой банк предложит вам более выгодные условия погашения. При рефинансировании вы перекредитуетесь в другом банке Саранска на более выгодных условиях, что позволит вам уменьшить ежемесячный платеж.

Бесплатные юридические консультации

Вы можете получить бесплатную юридическую консультацию по вопросам кредитования в государственных юридических консультациях или в центрах правовой помощи. Специалисты помогут вам разобраться в вашей ситуации, составят необходимые документы и дадут рекомендации по защите ваших прав.

Как законно списать займы?

Банкротство – это крайняя мера, но иногда единственный выход для тех, кто не может справиться с долговой нагрузкой. Чтобы объявить себя банкротом, необходимо соответствовать ряду условий и пройти сложную процедуру.

Александра Васнецова, эксперт, автор Kompaskreditov.ru:

"Существуют некоторые ситуации, когда можно не платить на законных основаниях. Основанием обращения в суд могут быть:

Нарушение правил предоставления кредита со стороны МФО. Он выдан без вашего согласия или не предоставлена полная информация об условиях;

Нарушение законов о потребительском кредите;

Превышение максимальной процентной ставки. МФО выдало займ с процентами, превышающими законные ограничения;

Мошенничество или аферизм. Вы уверены, что МФО вас обманула или использовала недобросовестные методы при оформлении займа;

Неоднозначные условия договора. Они были представлены непонятно или двусмысленно."

Последствия банкротства

В течение 5 лет вам будет запрещено занимать руководящие должности и открывать новые кредиты. Ваша кредитная история будет испорчена на 10 лет. Вы не сможете продать или подарить некоторое имущество.

Сроки подачи в суд

Сроки подачи в суд зависят от условий кредитного договора. Как правило:

по микрозаймам Саранска срок исковой давности составляет 3 года.

по банковским кредитам срок исковой давности составляет 3-10 лет.

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