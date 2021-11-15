В Каланчак направлена бригада врачей из Мордовии для решения проблемы кадрового дефицита

На адресе Каланчак, Заречный переулок, 14, начала свою работу бригада врачей из Мордовии. Команда состоит из четырех специалистов: терапевта, хирурга, невролога и педиатра. Медики прибыли в город в начале ноября, и уже провели встречу с Главой Каланчакского округа Петром Мустияновичем, чтобы обсудить актуальные вопросы и запланировать дальнейшие шаги.

Напомним, что Мордовия осуществляет шефство над Каланчакским муниципальным округом в Херсонской области, где проживает около 15 тысяч человек. Республика активно помогает в восстановлении местной инфраструктуры и организации работы учреждений здравоохранения и образования. В условиях острого дефицита медицинских кадров, поддержка врачей из Мордовии является крайне важной. Предыдущая бригада, работавшая месяц назад, уже сделала более 2,5 тысяч осмотров местным жителям и была отмечена благодарностями от Администрации округа за свою работу.