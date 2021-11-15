Власти Саранска предупреждают об ограничении движения из-за ремонта переезда на 1-й Промышленной

Власти Саранска настоятельно предупреждают автомобилистов о предстоящем закрытии железнодорожного переезда, расположенного на пересечении улиц 1-я Промышленная и Пролетарская. Ремонтные работы начнутся 20 ноября в 06:00 и продлятся до 23 ноября, также до 06:00.

В мэрии столицы Мордовии сообщили, что в этот период на указанном перекрестке будет запрещена стоянка, а движение транспорта будет ограничено. Водителей призывают заранее планировать альтернативные маршруты, чтобы избежать заторов и неудобств.