Синоптики рассказали, когда в Мордовию придет зима

По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, осень этого года может войти в историю как одна из самых теплых. Специалисты отмечают, что «зимние условия пока не наблюдаются».

Согласно предварительным прогнозам, первый настоящий снег ожидается не раньше середины декабря. Аналогичные поздние зимы фиксировались и ранее, включая начало 80-х годов.

Следует отметить, что рекорд по наиболее теплому ноябрю был установлен в 2010 году, когда средняя температура достигла 8,5 градусов, a в отдельные дни она поднималась до 11 градусов. В то же время самый холодный ноябрь в истории был в 1959 году, когда температура опускалась до минус 21,6 градуса.

В ближайшей перспективе значительных морозов и снегопадов не предвидится. Температура в ближайшие дни будет варьироваться между небольшими плюсами и минусами.