Калининградская игорная зона расширяется: Куликово получит новое казино-отель

Власти Калининградской области приняли решение о расширении игорной зоны «Янтарная» на территории региона. Одним из ключевых элементов изменений проекта станет строительство нового интегрированного развлекательного комплекса с казино в посёлке Куликово. Конечно, речь не идет о масштабных комплексах, подобных Luxor в Лас-Вегасе. Однако проект все равно выглядит весьма интересно.

Подробности проекта

Министерство градостроительной политики Калининградской области выдало разрешение на возведение восьмиэтажного гостиничного комплекса с казино в посёлке Куликово. Инвестором данного проекта выступает непубличное акционерное общество «Шамбала».

Согласно утвержденной документации, новый игорно-развлекательный объект займет площадь свыше 20 тыс кв.м. Он будет возводиться в несколько этапов: первыми появились два шатра, объединенных коридором, где расположились игровые залы и административные помещения, а теперь начнётся строительство основного здания.

Примечательно, что новое казино будет находиться неподалеку от уже функционирующего игорного заведения Sobranie, также входящего в игорную зону «Янтарная». Таким образом, власти Калининградской области продолжают курс на расширение и развитие игорной индустрии в регионе. Как сообщили в правительстве Калининградской области, инвестору выделен земельный участок для возведения гостиницы с игорным залом и другими объектами развлекательной инфраструктуры. Этот проект станет очередным шагом в развитии игорной зоны «Янтарная», которая на протяжении последних лет демонстрирует положительную динамику.

Столь масштабные планы могут служить показателем того, что инвесторы верят в свой проект. И это несмотря на то, что большинство современных любителей азартных развлечений предпочитают играть через интернет. Лидеры рекламных бюджетов Melbet и Parimatch активно продвигают свои сайты и приложения. Так, к примеру, чтобы установить приложение Мелбет, достаточно пройти на www.downloadmelbet.net и выбрать вариант для своей операционной системы (Android и iOS). После этого всего за несколько минут пользователь получает доступ ко многим тысячам азартных игр.

Впрочем, несмотря на это удобство люди продолжают посещать наземные казино, стремясь почувствовать ту самую неповторимую атмосферу. Поэтому количество туристов в игорных зонах растет, а в Калининградской области даже наблюдается нехватка персонала.

Как расширение игорной зоны «Янтарная» повлияет на экономику региона

Эксперты отмечают, что увеличение количества игорно-развлекательных объектов в Калининградской области будет способствовать росту туристического потока в регион:

Создание современных гостиничных комплексов с развитой инфраструктурой, включающей казино, рестораны, SPA-центры и другие развлечения, позволит привлечь большее количество гостей, в том числе из-за рубежа.

Реализация столь масштабных инвестиционных проектов напрямую влияет на пополнение региональной казны. Налоговые поступления от игорного бизнеса, а также смежных отраслей, таких как гостиничный сервис, общественное питание и торговля, будут способствовать увеличению доходов областного бюджета.

Немаловажным фактором является и создание новых рабочих мест. Строительство и последующее функционирование гостиничного комплекса с казино потребует привлечения значительного количества сотрудников — от обслуживающего персонала до управленцев высшего звена. Это позволит снизить уровень безработицы и обеспечить жителей региона стабильной занятостью.

Эксперты также отмечают, что развитие игорной индустрии в Калининградской области стимулирует развитие сопутствующей инфраструктуры. Будут востребованы услуги транспортных компаний, предприятий розничной торговли, сферы развлечений и досуга. Это, в свою очередь, положительно скажется на общем экономическом климате в регионе. Более того, это позволит снизить количество клиентов в подпольных казино, которые, к сожалению, все еще активно выявляются и ликвидируются в различных регионах страны.