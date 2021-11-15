Несовершеннолетним россиянам запретят играть в азартные игры

Уже принят законопроект, который запрещает букмекерским конторам заключать пари с несовершеннолетними. Такой закон должен помочь оградить подрастающее поколение от азартных игр. Многие из них не совершат необдуманных шагов, которые могут стать причиной лудомании.

Что известно о новых ограничениях?

Законопроект касается не только несовершеннолетних, но и людей с ограничениями в дееспособности, с судебными задолженностями. Статистика показывает, что в среде молодых людей активно распространяется пристрастие к азартным играм. Многие студенты, достигнув совершеннолетия, уже имея за плечами стаж игры, начинают набирать кредиты. Далее следуют судебные исполнения, банкротства и другие социальные проблемы.

Запрет будет касаться и неплательщиков алиментов. Прежде чем испытывать свою удачу в играх, нужно сначала расплатиться с долгами перед государством и своей семьей. Доступ таким категориям граждан к легальным БК будет закрыт.

Новые ограничения должны снизить нагрузку на общество и оградить от игры тех, кто может серьезно усугубить свое финансовое положение. По словам экспертов, более 30% подростков, которые пробовали хоть раз играть, становятся лудоманами. Справиться с этой зависимостью практически невозможно, как и с наркотиками. У 10-15% наблюдаются патологические зависимости, которые будут сопровождать их на протяжении всей жизни. Это нарастающая проблема, требующая решительных действий.

Почему несовершеннолетние самая уязвимая категория?

Были проведены исследования и опросы, которые открыли страшные данные. Оказывается, возраст начального контакта с азартными играми у детей - 12 лет. Это не только букмекерские конторы, но и онлайн-казино, сайты с кейсами. Опасность могут представлять и лутбоксы - сомнительный способ монетизации видеоигр, который стараются ограничивать в разных странах мира.

Безусловно, азартные игры в интернете для многих удобны, и немалое число людей рассматривает данные материалы как отличную альтернативу традиционным видеоиграм. Сайты и приложения с онлайн-казино привлекают миллионы россиян, что видно по анализу поисковых запросов. На первых позициях находится Mostbet со своим функциональным приложением, в котором представлено множество различных азартных развлечений и ставки на спорт. Чтобы убедится достаточно перейти на www MostbetDownload org, чтобы скачать приложение Мостбет и установить его на телефон. После регистрации вы сможете оценить все возможности, который предоставляет этот бренд.

Такая простота привлекает многих, однако в случае с несовершеннолетними это может стать проблемой. Ведь азартные игры не предназначены для детей и подростков даже в бесплатной демонстрационной версии. А родители в свою очередь довольно редко контролируют, чем занимаются их чада в своих смартфонах.

Новый закон должен кардинально изменить индустрию и исключить любой контакт подрастающего поколения с азартными играми.

Напомним, что ранее Госдума планировала рассмотреть закон о самозапрете азартных игр.