Современные решения для бизнеса и дома вместе с оборудованием для приготовления пончиков

Воздушные, глазированные, имеющие внутри начинку десерты, которые давно завоевали сердца сладкоежек по всему миру, называются пончики. В последнее время они стали все более популярны, особенно в кафе, пекарнях, а также в ресторанах. Чтобы значительно упростить процесс их изготовления, обеспечить стабильное качество и большую производительность, есть решения в виде оборудования для их приготовления. Давайте разберемся, какие могут быть виды аппаратов и как выбрать лучший вариант для ваших нужд.

Технология приготовления

Пончиковый аппарат полностью автоматизирует процесс создания воздушных, а главное ровных изделий. Несмотря на различия в конструкции и функционале, все устройства работают по схожему принципу.

Приготовление теста определенной консистенции. Помещение теста в специальный бункер или резервуар. В автоматических и полуавтоматических моделях бункер оснащен механизмом, который продвигает тесто к формовочному устройству. Формование изделий зависит от конструкции используемого прибора. На выходе форма может быть в виде колец или шариков. Затем они погружаются в горячее масло, где обычно температура составляет 180-190°C и обжариваются до золотистой корочки. Этот процесс автоматизирован и контролируется встроенным термостатом и таймером. После обжарки пончики поднимаются из масла с помощью конвейерной ленты или специального механизма. Лишнее масло стекает обратно во фритюрницу. Приготовление теста определенной консистенции. Затем изделия отправляются на охлаждение. Некоторые автоматические виды имеют специальные модули для глазировки или добавления начинки. Это означает, что пончики проходят через резервуар с глазурью, после чего излишки глазури стекают.

Таким образом аппарат обеспечивает стабильное качество на всех этапах, начиная от дозировки теста до обжарки и декорирования.

Виды устройств

Приборы для изготовления пончиков различаются по типу управления, производительности и назначению. Каждый из них подходит для определенных условий, начиная от домашнего использования до масштабного промышленного производства:

механические - предназначены для ручного использования и подходят для небольших производств или домашней кухни;

полуавтоматические модели - требуют минимального вмешательства человека и способны изготавливать донатсы с более высокой скоростью. Достаточно загрузить тесто, а аппарат самостоятельно дозирует порции и обжаривает их. Такие устройства популярны в небольших кафе и пекарнях;

автоматические - это полностью автономные системы, которые способны производить большое количество за короткое время. Они обеспечивают весь цикл приготовления. Чаще всего их используют в крупных пекарнях, на кондитерских фабриках и в заведениях быстрого питания.

Применение данных приборов позволяет значительно повысить производительность и удобство на кухне.