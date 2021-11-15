В центре Саранска 4 и 5 декабря ограничат движение

Саранск готовится к проведению значимого события — Форума студенческих семей «Студ7Я», который состоится 4 и 5 декабря. В преддверии мероприятия городская администрация вводит временные ограничения на движение автомобилей для обеспечения безопасности участников и комфортных условий проведения форума.

По информации, предоставленной пресс-службой администрации, с 20:00 4 декабря до 12:30 5 декабря будет действовать запрет на остановку и парковку автомобилей на улице Большевистской, от улицы Б. Хмельницкого до улицы Полежаева. Эти меры направлены на обеспечение свободного проезда автобусов, перевозящих форумчан, а также на создание безопасной зоны для проведения мероприятий на свежем воздухе.

Горожанам рекомендуется заранее продумывать свои маршруты и рассмотреть альтернативные способы передвижения, чтобы избежать возможных проблем с перемещением. О временных изменениях в маршрутах общественного транспорта можно будет узнать на официальных ресурсах и в социальных сетях администрации города.

Форум «Студ7Я» обещает стать важным событием как для Саранска, так и для всей страны. Он объединит молодые супружеские пары из различных вузов, активно вовлеченные в общественную жизнь и заинтересованные в улучшении законодательства, касающегося студенческих семей. Участники форума – активные граждане, стремящиеся внести свой вклад в развитие системы поддержки молодых родителей-студентов.