Мордовия получит 374 млн рублей на строительство моста в Саранске

Мордовия получит дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 374 миллионов рублей для завершения строительства путепровода на автодороге, которая свяжет промышленные зоны Саранска, центр города и расположенные за пределами трассы, сообщается в пресс-релизе правительства республики.

На днях премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" для нескольких регионов, включая Мордовию.

Федеральные деньги будут доступны уже в этом году.

Длина строящейся дороги по улице Строительной от улицы Победы до улицы Гожувской составит почти 6 километров. В рамках проекта предусмотрено возведение моста через реку Инсар, путепровода через железную дорогу и двух транспортных развязок.

"Путепровод обеспечит связь северо-восточной части Саранска и района Химмаш с центральной зоной города, а также наладит транспортные маршруты между главными промышленными кластерами на улицах Рабочей и Строительной и автодорогами федерального и регионального значения", — отмечается в сообщении.

Согласно информации с сайта госзакупок, контракт на строительство дороги с путепроводом и мостом через Инсар стоимостью 4,2 миллиарда рублей был заключен в конце 2020 года с АО "Хотьковский автомост". Работы должны завершиться к 19 января 2025 года.