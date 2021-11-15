Когда лучше оформить микрозайм вместо кредита

Микрозаймы и кредиты — очень похожие продукты: в обоих случаях человек получает определенную сумму, которую должен вернуть до определенной даты. Однако между ними есть и существенные отличия, которые нужно учитывать перед подачей заявки в банк или микрофинансовую организацию.

Всем известно, что кредиты более выгодны. Зато у микрозаймов есть важный плюс — доступность: их гораздо легче получить. К тому же их легко найти на таких финансовых маркетплейсах, как Финэкспо.ру, а оформление занимает минимум времени.

Многие придерживаются следующего правила: если нужна небольшая сумма (менее 30 000 рублей), то проще обратиться в МФО, а оформлять кредит стоит, только если нужно больше денег. Когда же еще лучше отдать предпочтение микрозайму?

Если уже есть кредиты

При рассмотрении заявки банки обязательно проверяют уровень долговой нагрузки. Если он высокий (более 50% — т.е. если на обслуживание кредитов уходит больше половины ежемесячного дохода), то вероятность одобрения минимальна.

Микрофинансовые организации тоже обязаны учитывать долговую нагрузку потенциального заемщика. Однако на них наложено меньше ограничений, чем на банки. К тому же максимальный лимит в МФО обычно не превышает 30 000 рублей. Поэтому вероятность одобрения микрозайма выше, чем кредита.

Если нужна небольшая сумма на непродолжительное время

Например, зарплату задерживают, а нужно оплатить ЖКУ или купить еду. Смысла обращаться в такой ситуации в банки нет: они не работают с небольшими суммами и не предоставляют кредиты на короткий срок. Как правило, они предлагают кредит как минимум на 50 000 рублей, причем оформляют его на полгода-год.

Это достаточно крупная сумма, и не каждый человек может быть уверен, что в будущем у него найдется достаточно средств для погашения задолженности. МФО же готовы предоставить клиентам микрозаймы и на 10 000, и на 5 000, и даже на 1 000 рублей. Заемщик может получить небольшую сумму и не беспокоиться о том, удастся ли ему справиться с исполнением своих финансовых обязательств или нет.

Если зарплата серая

Банки крайне требовательны к потенциальным клиентам. Практически всегда в пакет необходимых для оформления кредита документов входит и справка об уровне доходов. Предоставить ее способен не каждый, ведь некоторые работодатели уклоняются от налогов и платят зарплату в серую.

Микрофинансовые организации более лояльны к потенциальным заемщикам. Для оформления займа также требуется предоставить пакет документов, однако, как правило, он минимальный: обычно хватает лишь паспорта. Как правило, МФО просят клиента самостоятельно указать уровень дохода в анкете и лишь изредка звонят работодателям для проверки.

Если кредитная история испорчена

Наличие просрочек в КИ практически всегда приводит к отказам банков в выдаче новых кредитов. Микрофинансовые организации менее требовательны. Порой они готовы одобрить заявку, даже если у потенциального клиента есть действующие просрочки. Микрозаймы также являются одним из способов улучшить кредитную историю. Для этого достаточно своевременно погашать их.

Если деньги нужны срочно

Оформление кредита занимает много времени — как минимум пару дней менеджеры тратят на изучение КИ, документов и т.д. В МФО же этот процесс занимает несколько часов. В некоторых из них с начала оформления заявки до перечисления средств на карту проходит всего полчаса. Причем посещать офис микрофинансовой организации вообще не требуется: все взаимодействие с ней происходит онлайн.