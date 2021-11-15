В России могут разрешить запрет кредитов от родственников

Вопрос о выдаче кредитов родственникам в России стоит достаточно остро. Ситуацию с запретом на них разъяснил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. По его словам, бывают ситуации, когда человек испытывает непосильную кредитную нагрузку. Она может возникать по разным причинам. Кто-то берет займ за займом под влиянием момента и не учитывая собственные финансовые реалии. Кого-то подталкивает в долговую яму зависимость, чаще всего игровая (хотя исследования показывают, что интерес к видеоиграм у граждан снижается). При этом граждане. склонные к увлечению кредитами не только сами набирают долгов, но и отправляют в кредитный коллапс своих родственников.

Согласно исследованию, одной из самых частых причин получения кредитов является чрезмерное увлечение азартными играми. Данная проблема особенно актуальна сейчас, когда появляются все больше быстрых игр с моментальными результатами: они надолго втягивают человека и вызывают у него желание ставить еще и еще. К числу таких игр относятся Plinko, Mines и Aviator. Плинко выделяется на этом фоне еще и тем, что предлагает возможность совершать несколько десятков ставок за раз. Игра стала настолько популярной, что ее стали предлагать все больше онлайн-казино. Мы решили найти их и увидели сайт PlayPlinko Org — он занимает первую строчку в поисковой выдаче и имеет большую посещаемость. Тут представлены подробная информация о Плинко и список онлайн-казино, где можно поиграть в нее на реальные деньги.

Современным законодательством не предусмотрена процедура, когда можно запретить брать кредиты третьему лицу будь то для азартных игр или на другие цели. Единственный инструмент, который можно использовать - это самозапрет на кредитование, и то он действует только для конкретного банка, в который обращается клиент.

Однако уже с начала 2025 года вступают в силу изменение в профильные законодательные акты - это федеральные законы, которые касаются кредитных историй и потребительских займов. После того, как изменения начнут действовать, появится возможность наложить запрет не только на выдачу кредитов, но и на денежные переводы, причем сразу во всех банках и финансовых организациях. Правда, запрет будет действовать только для самих людей, которые погрязли в кредитах.

Но и для их родственников предусмотрен определенный интересный механизм, о котором также рассказал Вадим Виноградов. По словам декана факультета права, близких людей все же можно уберечь от принятия необдуманного решения.

Первым вариантом является тот самый самозапрет. Если уговорить родственника или друга на то, чтобы его установить, это существенно упростит ситуацию. Правда, в марте 2025 года вступает в силу норма, когда самозапрет может быть установлен только на те операции. которые проходят в онлайн-режиме. Проще говоря. если человек физически придет в финансовую организацию за кредитными средствами, этот метод не сработает.

Второй вариант - более жесткий, но при этом и действенный. Он заключается в том, чтобы признать родственника ограниченно дееспособным. Это возможно. если руководствоваться определенными нормами Гражданского кодекса, согласно которым можно ограничить дееспособность лица. если доказать, что его пагубное пристрастие привело к тому, что семья оказалась в тяжелом материальном положении. зависимости могут быть разные - от алкоголизма до игромании. Если есть возможность доказать такую ситуацию, суд признает человека ограниченно дееспособным и назначит ему попечителя. На практике это будет значить, что без согласия попечителя ни о каких финансовых операциях не может быть и речи.

Более того, такой путь дает возможность оспорить и те кредиты, которые были взяты до вынесения решения об ограниченной дееспособности. Сделать это несколько сложнее, но ничего невозможного в подобной ситуации нет. Нужно доказать, что человек взял кредит по тем же причинам, по которым его признали ограниченно дееспособным. шанс оспорить такую сделку через суд пусть и небольшой, но он все-таки существует.

При этом эксперт отметил, что между ограниченной дееспособностью и полной недееспособностью есть разница - в последнем случае у человека признается наличие психического расстройства. Такой человек также не сможет совершать никаких финансовых сделок, только ему назначают не попечителя. а полноценного опекуна.​