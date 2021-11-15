ГБУЗ «Краснослободская ЦРБ» расторгла контракт с подрядчиком за ненадлежащее исполнение обязанностей

В августе 2023 года ГБУЗ РМ «Краснослободская ЦРБ» подписала государственный контракт на проектирование и капитальный ремонт медицинского учреждения в рамках национального проекта «Здравоохранение». Этот шаг стал важным этапом в модернизации здравоохранительной инфраструктуры района, направленным на повышение качества медицинского обслуживания. Однако подрядная организация, взявшая на себя выполнение проекта, не смогла завершить первый этап в установленный срок. Причины задержки пока остаются неизвестными, но прокуратура Краснослободского района провела тщательную проверку для выяснения всех обстоятельств данного инцидента.

В результате проверки прокуратура обнаружила нарушения со стороны подрядчика в исполнении контрактных обязательств. ГБУЗ РМ «Краснослободская ЦРБ» была вынуждена односторонне расторгнуть контракт, что является крайней мерой в случае грубого нарушения условий. Директор подрядной организации подвергся административной ответственности и заплатит штраф в размере 104 тысячи рублей.