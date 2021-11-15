В Мордовии завершается строительство часовни в честь преподобного Серафима Саровского

В поселке Сахарного завода Ромодановского благочиния Мордовии продолжается строительство часовни в честь преподобного Серафима Саровского. Саранская епархия Русской Православной Церкви сообщает, что работы находят на этапе завершения, и в настоящее время активно ведется написание икон для нового храма.

Стоит отметить, что в прошлом году митрополит Саранский и Мордовский Зиновий возглавил церемонию освящения Креста и купола. На сегодняшний день строение уже имеет крышу и установленные окна. Этот проект занимает важное место в духовной жизни региона и способствует укреплению православных традиций в Мордовии.