К 2027 году в Мордовии обновят 56 школ, 14 детских садов и 4 колледжа для комфортного обучения детей

В Мордовии в период с 2025 по 2027 годы запланирован капитальный ремонт 75 зданий образовательных учреждений. Среди них 56 школ, 14 детских садов и четыре колледжа. Общая стоимость проекта составит 6,972 миллиарда рублей, основная часть финансирования поступит из федерального бюджета. Это станет самым масштабным обновлением образовательной инфраструктуры в истории республики.

На рабочем совещании, проведенном главой РМ Артемом Здуновым, было отмечено, что Мордовия активно участвует в национальных проектах "Семья" и "Молодежь и дети." Уже в этом году капитальный ремонт ожидает 14 объектов: десять школ, два детских сада и два техникума.

Первый вице-премьер правительства РМ Галина Лотванова подчеркнула, что ранее ни одно такое количество образовательных учреждений в республике не подвергалось капитальному ремонту. К 2030 году перед регионами стоит задача обновить все образовательные организации, нуждающиеся в ремонте, и создать равные условия для детей.

Министр образования РМ Елена Солдатова добавила, что обновленные сады и школы будут дооснащены необходимым оборудованием. В колледжах и техникумах, которые участвуют в программе, такая работа уже началась по федеральной программе "Профессионалитет."

Особое внимание в ходе ремонта будет уделено оформлению предметных кабинетов и улучшению внутреннего пространства, чтобы создать комфортные условия для образования. Также предполагается обновление фасадов зданий и благоустройство прилегающих территорий, если это необходимо. Однако одним из ключевых требований будет модернизация комплексной системы безопасности.

Глава республики Артем Здунов отметил важность четкого соблюдения графиков по подготовке проектно-сметной документации и заключению контрактов, чтобы обеспечить готовность школ к началу учебного года.

Напомним, что с 2022 года в рамках федеральной программы капремонта в Мордовии было обновлено 36 школ (38 зданий), в которых обучается более 8 000 детей. На эти цели было направлено почти три миллиарда рублей.

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