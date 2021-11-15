В Мордовии планируют субсидировать строительство модульных объектов размещения для туристов

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия анонсировало планы по поддержке туристической отрасли в ближайшие годы, в рамках нового нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В проекте сохранены основные программы поддержки, а также добавлен отдельный федеральный проект, который направлен на производство отечественного оборудования для туристической сферы. С 2025 по 2027 год регион будет получать по 37,5 миллионов рублей ежегодно.

Конкретные инициативы, которые будут финансироваться в этом году, определятся в ходе конкурсного отбора, запланированного на весну. В 2023 и 2024 годах в Мордовии уже было поддержано 21 проект на общую сумму 116 миллионов рублей, при этом инвесторы вложили свыше 66 миллионов рублей в их реализацию.

Министерство экономики Мордовии также рассматривает возможность привлечения предпринимателей к программе субсидирования строительства модульных некапитальных объектов размещения на период с 2025 по 2027 год. Размер субсидии может достигать 1,5 миллиона рублей на один номер.

Разработка CRM-системы для малого бизнеса стала важным шагом к повышению эффективности управления клиентскими отношениями и оптимизации бизнес-процессов. Эти системы позволяют малым предприятиям организовать базы данных клиентов, автоматизировать взаимодействие с ними, отслеживать продажи и маркетинговые кампании, а также анализировать результаты.