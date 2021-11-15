Серьезная авария в Мордовии: пять человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП на трассе М5

Вечером 4 февраля в Мордовии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. На федеральной трассе М5 “Урал” в Зубово-Полянском районе столкнулись автомобили “Шевроле” и “ВАЗ-21070”. В результате аварии пострадали пять человек, включая двоих детей.

Как сообщают в ГАИ Мордовии, авария произошла около 18:00. 29-летняя женщина, управляющая автомобилем “Шевроле”, выехала на правую обочину. Затем ее автомобиль потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с “ВАЗ-21070”.

В машине “Шевроле” пострадали четыре человека: водитель, двое детей 2 и 6 лет, а также 29-летний пассажир. В “ВАЗе” травму получила 43-летняя пассажирка. Все пострадавшие были госпитализированы.