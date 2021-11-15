В Мордовии зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ: медики предупреждают об опасности

В Мордовии отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

С 27 января по 2 февраля за помощью к врачам обратились 4 208 человек, что на 4,9% больше по сравнению с предыдущей неделей. Лабораторные исследования показали, что среди населения циркулируют вирусы, не относящиеся к гриппу: сезонные коронавирусы, риновирусы, аденовирусы, парагрипп и РС-вирус. Также зафиксированы единичные случаи вирусов гриппа A(H1N1)/2009 и гриппа B.

Медики предупреждают, что при первых признаках заболевания — насморке, першении в горле, головной боли и повышении температуры — не стоит заниматься самолечением. Лучше обратиться к врачу для консультации и лечения.