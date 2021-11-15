Житель Мордовии попался с крупной партией наркотиков

В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя села Александровка Лямбирского района. Мужчина обвиняется в незаконном хранении крупной партии наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Оперативные мероприятия проводились сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия. В декабре 2024 года правоохранители получили информацию о возможном хранении запрещенных веществ и организовали проверку.

В результате личного досмотра и обследования подвала многоквартирного дома, принадлежащего обвиняемому, полицейские обнаружили семь полимерных пакетов и два бумажных свертка с подозрительным веществом. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — марихуана, общей массой 2 килограмма 448 граммов.

По словам задержанного, наркотическое растение он собрал на заброшенном поле для личного употребления, затем высушил и хранил в нежилом помещении.

В настоящее время уголовное дело передано в суд. Обвиняемому грозит серьезное наказание, вплоть до лишения свободы.