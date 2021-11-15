В Мордовии раскрыто жестокое убийство: мужчина убил жену и попытался скрыть следы преступления

В Мордовии сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в убийстве 36-летней женщины. Им оказался её 33-летний супруг, который после совершенного преступления попытался уничтожить улики.

Вечером 4 февраля в полицию обратился житель Саранска с заявлением о пропаже сестры. По его словам, женщина проживала в Лямбирском районе вместе с мужем и четырьмя детьми, но внезапно перестала выходить на связь.

Полицейские начали поиски, отрабатывая различные версии исчезновения. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с оперативниками ММО МВД России «Лямбирский» получили данные, указывающие на насильственную смерть женщины. Главным подозреваемым оказался её супруг.

Как выяснило следствие, ночью 4 февраля между супругами произошел конфликт, в результате которого мужчина убил жену. Чтобы скрыть преступление, он погрузил тело в автомобиль, вывез в поле и сжёг, а затем закопал останки в овраге.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следственное управление СК РФ по Республике Мордовия возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Расследование продолжается, сотрудники полиции оказывают оперативное сопровождение дела.