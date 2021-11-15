В Саранске женщина предотвратила пожар, вовремя заметив возгорание розетки

9 февраля 2025 года в Саранске на улице Попова произошел инцидент, который мог привести к серьезному пожару. В пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в жилой квартире.

Хозяйка квартиры, проходя мимо ванной комнаты, заметила странное красное свечение. Сначала она подумала, что забыла выключить свет, но, заглянув внутрь, увидела, что загорелась розетка. Женщина оперативно обесточила ее, потушила пламя и незамедлительно вызвала пожарных.

Этот случай напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности и своевременной проверки электропроводки. Спасатели настоятельно рекомендуют регулярно осматривать розетки и электроприборы на предмет перегрева, а также не оставлять их без присмотра.