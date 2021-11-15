Поверка счетчиков горячей воды в Москве: сроки, процедура и стоимость

Учет расхода горячей воды является обязательным требованием для всех собственников жилья в Москве. Однако многие владельцы квартир сталкиваются с вопросами о дате следующей поверки, процедуре ее проведения и возможных последствиях несвоевременной поверки. В данном материале мы подробно опишем все этапы проверки и предоставим актуальную информацию, которая поможет вам не допустить лишних трат и проблем.
Согласно действующему законодательству и техническим регламентам, межповерочный интервал для приборов учета горячей воды в Москве составляет 4 года. Этот срок установлен производителями и подтвержден Росстандартом.
Важно учитывать, что отсчет ведется не с момента установки счетчика, а с даты предыдущей поверки, которая указана в документах на прибор. Если срок поверки истек, показания счетчика считаются недействительными.
Процедура поверки счетчиков горячей воды включает несколько ключевых этапов:
Существует два метода поверки счетчиков горячей воды:
Выбор метода зависит от типа счетчика и требований управляющей компании.
Цены на поверку счетчиков горячей воды в Москве зависят от метода проверки и компании-исполнителя. В среднем стоимость составляет:
Если не провести поверку счетчика вовремя, его показания будут признаны недействительными. В этом случае расчет платы за горячую воду будет осуществляться по нормативам с повышающим коэффициентом 1,5. Это приведет к значительному увеличению ежемесячных платежей за коммунальные услуги.
Для успешного проведения поверки необходимо заранее подготовить:
Поверку счетчиков горячей воды имеют право проводить только организации, имеющие аккредитацию в области метрологии. При выборе компании рекомендуется:
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В последние годы наблюдается тенденция к переходу на умные счетчики с дистанционной передачей показаний. Такие устройства автоматически передают данные в ресурсоснабжающую организацию и могут сигнализировать о необходимости поверки.
Кроме того, рассматривается возможность увеличения межповерочного интервала для современных моделей счетчиков до 6 лет.
Регулярная поверка счетчиков горячей воды – важная процедура, позволяющая контролировать потребление и избежать дополнительных расходов. Соблюдение сроков поверки поможет избежать перерасхода средств и начисления платежей по нормативам.
Рекомендуется заранее планировать поверку и обращаться только в аккредитованные компании, чтобы гарантировать качество работ и законность полученных документов.