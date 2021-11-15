Поверка счетчиков горячей воды в Москве: сроки, процедура и стоимость

Учет расхода горячей воды является обязательным требованием для всех собственников жилья в Москве. Однако многие владельцы квартир сталкиваются с вопросами о дате следующей поверки, процедуре ее проведения и возможных последствиях несвоевременной поверки. В данном материале мы подробно опишем все этапы проверки и предоставим актуальную информацию, которая поможет вам не допустить лишних трат и проблем.

Нормативные сроки поверки счетчиков горячей воды в Москве

Согласно действующему законодательству и техническим регламентам, межповерочный интервал для приборов учета горячей воды в Москве составляет 4 года. Этот срок установлен производителями и подтвержден Росстандартом.

Важно учитывать, что отсчет ведется не с момента установки счетчика, а с даты предыдущей поверки, которая указана в документах на прибор. Если срок поверки истек, показания счетчика считаются недействительными.

Основные этапы процедуры поверки

Процедура поверки счетчиков горячей воды включает несколько ключевых этапов:

Подача заявки в аккредитованную организацию. Согласование даты и времени проведения поверки. Проведение метрологического исследования (на месте или в лаборатории). Получение документов о пригодности счетчика. Передача данных в Единую информационно-аналитическую систему (ЕИАС) ЖКХ.

Способы проведения поверки и их особенности

Существует два метода поверки счетчиков горячей воды:

Поверка без демонтажа – проводится на месте с использованием специального оборудования. Это быстрый и удобный способ. Лабораторная поверка – счетчик демонтируют, отправляют в лабораторию для проверки, затем устанавливают обратно. Требует больше времени и затрат.

Выбор метода зависит от типа счетчика и требований управляющей компании.

Стоимость и сроки выполнения работ

Цены на поверку счетчиков горячей воды в Москве зависят от метода проверки и компании-исполнителя. В среднем стоимость составляет:

600–1200 рублей – поверка на месте без снятия счетчика. 1500–2500 рублей – поверка с демонтажом в лаборатории. От 1500 рублей – срочная поверка (в течение 1–2 дней).

Последствия несвоевременной поверки

Если не провести поверку счетчика вовремя, его показания будут признаны недействительными. В этом случае расчет платы за горячую воду будет осуществляться по нормативам с повышающим коэффициентом 1,5. Это приведет к значительному увеличению ежемесячных платежей за коммунальные услуги.

Как подготовиться к поверке?

Для успешного проведения поверки необходимо заранее подготовить:

Паспорт прибора учета. Предыдущее свидетельство о поверке (если есть). Обеспечить свободный доступ к счетчику. Проверить отсутствие протечек и исправность запорной арматуры. Документы, подтверждающие право собственности на жилье.

Выбор аккредитованной организации

Поверку счетчиков горячей воды имеют право проводить только организации, имеющие аккредитацию в области метрологии. При выборе компании рекомендуется:

Проверить наличие аттестата аккредитации на сайте Росаккредитации. Ознакомиться с отзывами клиентов. Сравнить цены нескольких компаний. Уточнить сроки выполнения работ и наличие гарантии.

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Современные тенденции и перспективы

В последние годы наблюдается тенденция к переходу на умные счетчики с дистанционной передачей показаний. Такие устройства автоматически передают данные в ресурсоснабжающую организацию и могут сигнализировать о необходимости поверки.

Кроме того, рассматривается возможность увеличения межповерочного интервала для современных моделей счетчиков до 6 лет.

Заключение

Регулярная поверка счетчиков горячей воды – важная процедура, позволяющая контролировать потребление и избежать дополнительных расходов. Соблюдение сроков поверки поможет избежать перерасхода средств и начисления платежей по нормативам.

Рекомендуется заранее планировать поверку и обращаться только в аккредитованные компании, чтобы гарантировать качество работ и законность полученных документов.