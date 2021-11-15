Что такое дебетовая карта с овердрафтом, простыми словам

Дебетовые карты с овердрафтом во многом функционально похожи на кредитные карты. Пользователь также может воспользоваться средствами банка в рамках определенного лимита. После этого ему потребуется вернуть деньги до определенного срока. Стоит подробнее разобраться с тем, что собой представляют дебетовые карты с овердрафтом, а также какими достоинствами и недостатками они обладают.

Определение овердрафта и его разновидности

Овердрафт – это денежные средства, которые клиент может одолжить у банка в случае, если у него их недостаточно для совершения определенной покупки. То есть можно приобрести товар даже тогда, когда на счету ноль. Овердрафт хорош тем, что при нехватке денег не требуется отдельно оформлять кредит, что значительно экономит время.

Как правило, на подключение овердрафта могут рассчитывать зарплатные клиенты кредитно-финансовых организаций. Чем стабильнее доход у клиента, тем более лояльно к нему относится банк. Но нужно понимать, что если у человека плохая кредитная история, то с большой долей вероятности в подключении овердрафта ему будет отказано.

Существует две разновидности овердрафта:

Разрешенный лимит – утверждаемая банком сумма, которой человек может воспользоваться (взять ее в долг). Активация такого овердрафта происходит автоматически в случае, когда на счете не остается денег. Как правило, лимит доступных средств составляет до 50% от среднего дохода за последние полгода.

Технический уход в овердрафт – он может возникнуть, например, при списывании платы за обслуживание карты, когда на счете недостаточно средств. Также так бывает при конвертации валюты или проведении автоматических платежей.

Любой овердрафт имеет собственную процентную ставку. Часто она значительно выше той, что предлагают кредитные карты. В отдельных случаях ее величина может достигать 50% годовых.

Достоинства и недостатки дебетовых карт с овердрафтом

Дебетовые карты имеют различные плюсы и минусы в использовании и эти критерии могут меняться в зависимости от финансовой организации и условий, которые они предлагают к дебетовой карте. Однако карты с овердрафтом обладают несколькими значительными преимуществами, которые выделяют их среди других видов дебетовых карт:

большая экономия времени, поскольку нет необходимости привлекать поручителей или оформлять залоговое имущество;

кредитно-финансовая организация не проверяет, на какие цели идут заемные средства;

не требуется ни у кого просить занять деньги;

можно активировать бесконечное количество раз;

технически легко погашать задолженность, поскольку деньги списываются автоматически при поступлении на счет;

возможность улучшить свою кредитную историю за счет своевременного возврата средств.

Недостатки у овердрафта также имеются. Вот наиболее значительные из них:

ставка выше, чем по кредитным картам;

небольшая величина лимита;

штрафные санкции при несвоевременном возврате денег.

В целом, недостатков не так много. Чтобы избежать проблем, нужно лишь внимательно ознакомиться с условиями работы овердрафта в конкретной кредитно-финансовой организации. Также не наживать долгов помогут даже базовые знания экономики и умение распоряжаться деньгами. Для этого стоит изучать книги о финансовой грамотности, которые помогут правильно распределить финансы и вовремя погашать платежи по кредитам, кредитным картам или овердрафту.

Как в России подключить овердрафт к своей карте

Овердрафт функционирует как возобновляемая кредитная линия. Клиент банка, владеющий дебетовой картой с овердрафтом, может использовать заемные средства в рамках доступного лимита.

Для подключения данной функции владельцу карты требуется выбрать подходящий банк, которые можно изучить на ресурсе finexpo.ru и подать соответствующее заявление. Далее в каждой кредитно-финансовой организации порядок действий свой. Если услуга не требуется, то от нее всегда можно отказаться. Достаточно написать в чат банка или обратиться на горячую линию.