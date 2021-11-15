Энергетики: как выбрать бодрящий напиток и стоит ли их пить

Когда усталость берет верх, а кофе уже не помогает, на помощь приходят энергетики. Они обещают заряд бодрости, повышение концентрации и прилив сил. Но так ли это на самом деле? Какие разновидности таких напитков существуют, как выбрать безопасный вариант и есть ли им альтернатива? Давайте разбираться.

Какие бывают энергетические напитки

Энергетические напитки делятся на несколько типов в зависимости от состава и назначения.

Классические. Содержат кофеин, таурин, витамины группы B и сахар. Они быстро поднимают уровень энергии, но могут вызывать резкие скачки и спад бодрости.

Без сахара. Аналог классических вариантов, но с заменителями сахара, что снижает калорийность. Подходят для тех, кто следит за фигурой или контролирует уровень сахара в крови.

Натуральные. В таких напитках используются экстракты гуараны, зеленого чая, женьшеня или мате. Их действие мягче, но эффект длится дольше.

Изотонические. Разработаны для спортсменов, помогают восполнять потерю жидкости и минералов, а также поддерживать выносливость.

На что обращать внимание при выборе

Чтобы энергетик действительно бодрил, а не вредил здоровью, важно внимательно читать состав.

Кофеин. Норма для взрослого человека – не более 400 мг в день. В среднем энергетики содержат 80-200 мг кофеина на банку. Если вы уже выпили кофе за день, лучше ограничиться половиной порции.

Сахар. В некоторых вариантах его больше, чем в газировке, поэтому стоит выбирать напитки с пониженным содержанием сахара или без него.

Дополнительные компоненты. Женьшень, гуарана и мате помогают увеличить уровень энергии естественным путем, без резких скачков давления и нагрузки на сердце.

Уровень кислотности. Высокий pH может негативно сказаться на желудке, особенно при регулярном употреблении.

Как энергетики влияют на концентрацию и работоспособность

Многие пьют энергетические напитки перед важными делами: экзаменами, рабочими проектами или тренировками, надеясь на мгновенный прилив сил. Действительно, кофеин и таурин стимулируют нервную систему, повышая концентрацию и снижая утомляемость. Однако этот эффект временный — через несколько часов возможен спад энергии, раздражительность и даже снижение когнитивных способностей. Чтобы избежать «энергетических качелей», лучше сочетать такие напитки с правильным питанием, достаточным количеством воды и полноценным сном. Тогда работоспособность будет стабильной, а организм — благодарным.

Можно ли пить энергетики каждый день

Регулярное употребление энергетиков может привести к нежелательным последствиям: повышенному давлению, проблемам со сном и нервозности. Если хочется оставаться бодрым без вреда для здоровья, лучше чередовать такие напитки с натуральными альтернативами.

Зеленый чай – содержит мягкий кофеин и антиоксиданты, которые стимулируют работу мозга.

Мате – традиционный южноамериканский напиток с бодрящим эффектом, но без резких скачков энергии.

Кофе без сахара – классический вариант, который помогает проснуться без лишних добавок.

Свежевыжатые соки – цитрусовые и гранатовые соки заряжают энергией благодаря витаминам и натуральным сахарам.

Орехи и темный шоколад – полезный перекус, который поддержит уровень энергии в течение дня.

Хотите попробовать разные энергетики и выбрать лучший вариант? Ознакомьтесь с ассортиментом здесь — https://ozon.by/category/energeticheskie-napitki-9473/. Главное — соблюдать баланс и не злоупотреблять такими напитками, чтобы сохранить бодрость и здоровье!