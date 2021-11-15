Какую технику лучше всего стоит использовать при мытье окон в доме

Чистые сияющие окна не только украшают дом и делают его опрятным, но и позволяют беспрепятственно проникать в помещения солнечным лучам. К сожалению, стекла очень быстро покрываются пылью, на них образуются разводы от дождя, другие загрязнения. Настроиться на мытье, да и найти время для него бывает непросто. Тогда как специалисты рекомендуют очищать стекла хотя бы несколько раз за теплый сезон.

Если нет возможности самостоятельно заниматься этим вопросом, помогут лучшие компании по мытью окон.

Желающим освоить технику мытья приходят на помощь производители современной техники. В продаже сегодня можно найти огромное количество разнообразных мойщиков окон. Они позволяют добиться высокого качества, экономят время при очищении и не оставляют разводов. Электропомощники делятся на несколько категорий.

Стеклоочистители

Чаще всего их выпускают в портативном компактном виде, визуально устройство схоже с мини-пылесосом. Принцип работы следующий: на стекла разбрызгивается вода с добавлением чистящего средства, а потом жидкость собирают скребком. Таким образом удаляется не только грязь, но и остатки моющего состава. Аппарат удобен тем, что практически не оставляет разводов. При небольшой загрязненности стекол достаточно одной процедуры на каждую сторону. Если пятна стойкие, придется повторить действие 2-3 раза до состояния идеальной чистоты.

Большая часть моделей работает от аккумулятора, но есть и оснащенные шнуром для сети. Первые удобнее, так как провода не мешают в работе, но их требуется периодически заряжать. Одной зарядки хватает сразу на несколько окон, так как очиститель работает очень быстро. Чтобы полностью зарядить устройство, потребуется не менее 2 часов.

Отличное подспорье – модели, которые имеют запасной аккумулятор. Но это имеет смысл только, если окон в доме очень много или их моют достаточно часто. Для больших домов желательно рассматривать варианты с мощным аккумулятором. Имеет значение размер скребка – чем он шире, тем быстрее получится помыть стекла. Нужно учесть, что для высоких окон потребуется стремянка, мыть с наружней стороны придется крайне аккуратно. Рамы такое устройство тоже не очистит.

Роботы-мойщики

Один из самых удобных девайсов для мытья окон, который практически не требует от человека принимать участие в мойке. Робот состоит из двух частей, которые соединяются с помощью своеобразного магнита. При этом они располагаются с обеих сторон стекла – внутренней и наружней. Таким образом, нет необходимости отдельно мыть стекла со стороны улицы отдельно. Процедура осуществляется одновременно. Обе части робота оснащены специальным мопом с микрофиброй, на который наносится чистящее средство.

Деталь, которая располагается снаружи, дополняется крепким тросом. Шнур не позволяет ей упасть вниз в случае размагничивания. Если окно достаточно чистое, то понадобится немного моющего средства и прикрепления робота к стеклу. После этого он сам пройдется по поверхности и удалит пыль. Очень сильно загрязненные окна такому устройству не под силу. Поэтому нужно предварительно отскрести крупные куски грязи, чтобы робот не буксовал. Отмыть рамы таким устройством тоже не получится.

Роботы выпускают разной формы – по типу овала или квадрата. Первые удобнее, так как у них мопы вращаются и более качественно чистят стекла. У квадратных нет функции вращения, но они отлично подходят для мойки больших оконных конструкций. Такая модель отлично справляется с очищением грязи из углов. Можно приобрести мойщик с аккумулятором или работающий от сети. Первый необходимо периодически заряжать.

Самое большое преимущество роботов – они отмывают окна сами, двигать щетку не требуется. Но мопы периодически придется снимать и споласкивать, снова наносить моющее средство. Совсем не принимать участие не получится.

Пароочистители

Этот аппарат недаром есть в арсенале профессиональных клинеров. Он позволяет не только отмыть окна, но и продезинфицировать их. Пароочиститель – универсальное устройство, которое помимо стекла подходит для очищения кафеля, сантехники, зеркал. Струя горячего пара эффективно растворяет загрязнения без применения бытовой химии. В комплекте есть резиновый скребок, позволяющий собрать жидкость без разводов.

Выпускают разные модели пароочистителей – компактные ручные и габаритные с большой мощностью. Первые легче, их удобнее держать в руках, вторые более эффективны, справляются с любыми загрязнениями. Очищение ручной моделью подразумевает использование стремянки и емкость для воды у них небольшая. Однако на 1-2 окна резервуара обычно достаточно. Напольные модели более практичны и универсальны, можно отмыть все оконные конструкции в доме, не доливая воду. Длинный шланг позволяет дотянуться до высоких зон без привлечения табуретов и стремянок.

Процедура очищения довольно простая – струя горячего пара направляется на стекло, таким образом обрабатывается вся поверхность сверху вниз. Затем резиновой насадкой собирают грязь и проводят процедуру еще раз. Таким образом окна отмываются начисто. В комплекте пароочистителя есть насадки, позволяющие очистить не только стекло, но и рамы, подоконники.

Горячий пар не подойдет для мойки деревянных конструкций, в остальном ограничений нет. Дерево разбухает, краска отходит. Также пароочиститель нельзя использовать в зимнее время, иначе стекло может лопнуть. Кроме того, почистить окна паром с наружней стороны не всегда представляется возможным. Зато не требуется бытовая химия даже в случае со сложными загрязнениями.

Вертикальные паровые пылесосы

Пылесосы вертикального типа с функцией подачи пара обычно используют для очищения пола. Но они также подходят для зеркальных, стеклянных поверхностей, дверей из ПВХ. У большинства моделей с корпуса можно снимать пароочиститель, в комплекте зачастую идут скребки из резины. При необходимости его можно приобрести отдельно.

Данное устройство по типу работы очень схоже с предыдущим. Необходимо залить воду в резервуар, включить аппарат и направить струю пара на загрязненную поверхность. Потом жидкость вместе с грязью собирается с помощью скребка. Емкость для воды в большинстве моделей маленькая – не более 300 мл, поэтому придется доливать жидкость в процессе уборки, если в плане не одно окно, а больше.

Вертикальные пылесосы обычно тяжелые, долгое время держать их на весу непросто. Но есть и большое преимущество – можно вымыть не только стекла, но и рамы, подоконники. При этом чистящие средства не понадобятся. Это отличный вариант для аллергиков, которые чувствительны к бытовой химии. В холодное время года использование данного аппарата запрещено, перепад температур может повредить стекла.

Выбор специальных устройств для мытья стекол – индивидуальный вопрос. Практически все перечисленные аппараты значительно облегчают жизнь хозяйкам, у всех есть свои плюсы и минусы. Пароочистители и стеклоочистители обеспечивают максимальное качество мытья, робот меньше всего требует участия человека. Профессиональный клининг – оптимальный выход для тех, кто хочет освободить себя от процедуры мытья и при этом жить в абсолютной чистоте.