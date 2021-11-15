Сроки поверки счетчиков воды: что нужно знать каждому собственнику

Один из таких аспектов — своевременная поверка приборов учета воды. Эта процедура, регламентированная законодательством, вызывает немало вопросов у собственников. Когда необходимо проводить поверку? Какие последствия ожидают тех, кто пропустил установленные сроки? Как подготовиться к процедуре и минимизировать связанные с ней хлопоты? В этом материале мы рассмотрим все нюансы, касающиеся времени проведения процедуры проверки водосчетчиков и предоставим всю необходимую информацию владельцам квартир.
Сроки проведения проверки счетчиков воды — это не просто рекомендация, а обязательная процедура, закрепленная на уровне закона. Согласно ФЗ "Об обеспечении единства измерений" и Постановлению Правительства РФ №354, все измерительные приборы, включая водосчетчики, должны проходить периодическую проверку для подтверждения их точности и работоспособности.
Стандартные промежутки между проверками составляют:
Необходимо отметить, что период отсчитывается не с момента установки прибора, а с даты его предыдущей проверки, которая указана в паспорте устройства или в акте о вводе в эксплуатацию. Многие собственники ошибочно полагают, что новый счетчик не требует поверки в течение установленного срока с момента монтажа, однако это не всегда соответствует действительности. Производители проводят поверку счетчика на заводе, и именно от этой даты следует отсчитывать установленный интервал.
Если не проводить поверку вовремя, то это повлечет за собой ряд неприятных моментов:
Современные технологии предоставляют собственникам выбор между:
Второй вариант благодаря своему удобству и экономии времени приобретает все большую популярность. При выборе лаборатории, осуществляющей поверку, необходимо удостовериться в наличии аккредитации. Поверка, проведенная аккредитованной компанией, будет признана управляющей организацией и поставщиком коммунальных услуг. После успешного прохождения поверки владелец получает акт о поверке, который необходимо предоставить в управляющую организацию или расчетный центр.
Сейчас существует возможность проводить поверку с помощью переносных проливных установок, что значительно упрощает процесс. Специалист приезжает на дом, подключает оборудование к водопроводу и проверяет точность показаний счетчика. Вся процедура занимает не более 30 минут и не требует демонтажа прибора. Выбрать компанию по поверке счетчиков воды можно на сайте spb.vodochet.ru
Своевременное отслеживание сроков поверки — ответственность собственника. Для упрощения этой задачи рекомендуется:
Планирование позволяет избежать спешки и выбрать наиболее удобный вариант проведения процедуры. Многие компании предлагают скидки при коллективных заявках от жильцов одного дома или подъезда, что позволяет дополнительно сэкономить.
Своевременная поверка счетчиков воды — это не только требование законодательства, но и возможность продолжать экономить на коммунальных платежах. Соблюдение установленных сроков и правильный выбор организации для проведения процедуры — залог отсутствия лишних трат и административных сложностей. Современные технологии делают процесс поверки все более удобным и доступным, а ответственный подход к планированию позволяет минимизировать связанные с ней хлопоты.