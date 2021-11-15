Сроки поверки счетчиков воды: что нужно знать каждому собственнику

В мире коммунальных платежей и учета ресурсов существует множество нюансов, которые важно учитывать каждому владельцу жилья.

Один из таких аспектов — своевременная поверка приборов учета воды. Эта процедура, регламентированная законодательством, вызывает немало вопросов у собственников. Когда необходимо проводить поверку? Какие последствия ожидают тех, кто пропустил установленные сроки? Как подготовиться к процедуре и минимизировать связанные с ней хлопоты? В этом материале мы рассмотрим все нюансы, касающиеся времени проведения процедуры проверки водосчетчиков и предоставим всю необходимую информацию владельцам квартир.

Сроки проведения проверки счетчиков воды

Сроки проведения проверки счетчиков воды — это не просто рекомендация, а обязательная процедура, закрепленная на уровне закона. Согласно ФЗ "Об обеспечении единства измерений" и Постановлению Правительства РФ №354, все измерительные приборы, включая водосчетчики, должны проходить периодическую проверку для подтверждения их точности и работоспособности.

Стандартные промежутки между проверками составляют:

Для приборов учета холодной воды — 6 лет Для приборов учета горячей воды — 4 года Для современных ультразвуковых моделей — до 12 лет (в зависимости от производителя)

Необходимо отметить, что период отсчитывается не с момента установки прибора, а с даты его предыдущей проверки, которая указана в паспорте устройства или в акте о вводе в эксплуатацию. Многие собственники ошибочно полагают, что новый счетчик не требует поверки в течение установленного срока с момента монтажа, однако это не всегда соответствует действительности. Производители проводят поверку счетчика на заводе, и именно от этой даты следует отсчитывать установленный интервал.

Последствия несвоевременной поверки

Если не проводить поверку вовремя, то это повлечет за собой ряд неприятных моментов:

По истечении межповерочного интервала прибор учета считается непригодным для коммерческого учета, что автоматически переводит расчет платы за водоснабжение на нормативное потребление. Для большинства домохозяйств это означает существенное увеличение ежемесячных платежей, поскольку нормативы потребления обычно превышают фактические объемы использования воды. Управляющие компании и поставщики коммунальных услуг имеют право применить повышающий коэффициент к нормативу потребления, который может достигать 1,5. Экономия от использования счетчика полностью нивелируется, а ежемесячные платежи могут возрасти в несколько раз. В некоторых регионах за использование неповеренных приборов учета предусмотрены административные штрафы.

Процедура поверки: варианты и особенности

Современные технологии предоставляют собственникам выбор между:

Демонтажем счетчика с последующей проверкой его состояния на производстве. Проверкой без снятия прибора.

Второй вариант благодаря своему удобству и экономии времени приобретает все большую популярность. При выборе лаборатории, осуществляющей поверку, необходимо удостовериться в наличии аккредитации. Поверка, проведенная аккредитованной компанией, будет признана управляющей организацией и поставщиком коммунальных услуг. После успешного прохождения поверки владелец получает акт о поверке, который необходимо предоставить в управляющую организацию или расчетный центр.

Сейчас существует возможность проводить поверку с помощью переносных проливных установок, что значительно упрощает процесс. Специалист приезжает на дом, подключает оборудование к водопроводу и проверяет точность показаний счетчика. Вся процедура занимает не более 30 минут и не требует демонтажа прибора. Выбрать компанию по поверке счетчиков воды можно на сайте spb.vodochet.ru

Как не пропустить срок поверки

Своевременное отслеживание сроков поверки — ответственность собственника. Для упрощения этой задачи рекомендуется:

Сохранять паспорт на прибор учета и акт ввода в эксплуатацию. Внести дату следующей поверки в календарь с напоминанием за 1-2 месяца. Использовать специализированные мобильные приложения для отслеживания коммунальных платежей и сроков поверки. Регулярно проверять информацию в платежах, где часто указывается дата поверки.

Планирование позволяет избежать спешки и выбрать наиболее удобный вариант проведения процедуры. Многие компании предлагают скидки при коллективных заявках от жильцов одного дома или подъезда, что позволяет дополнительно сэкономить.

Своевременная поверка счетчиков воды — это не только требование законодательства, но и возможность продолжать экономить на коммунальных платежах. Соблюдение установленных сроков и правильный выбор организации для проведения процедуры — залог отсутствия лишних трат и административных сложностей. Современные технологии делают процесс поверки все более удобным и доступным, а ответственный подход к планированию позволяет минимизировать связанные с ней хлопоты.